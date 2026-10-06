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AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, realizó una nueva edición de su Health Forum bajo la premisa “Salud y desarrollo: una mirada federal”. El encuentro reunió a líderes corporativos, funcionarios y representantes de la comunidad científica, quienes analizaron los desafíos que atraviesan las provincias y las capacidades necesarias para fortalecer las respuestas sanitarias en todo el territorio.

Durante la jornada, se destacó el aporte del sector sanitario al crecimiento económico, tanto por su capacidad para atraer inversiones y generar empleo calificado como por su contribución al desarrollo científico y tecnológico. En ese marco, fortalecer el entramado de salud fue planteado como una oportunidad para dinamizar las economías provinciales y ampliar las posibilidades de desarrollo del país.

El foro contó con más de 600 asistentes y se estructuró en tres bloques: el valor de la salud para el desarrollo, los desafíos compartidos de una salud federal y el camino de la innovación al acceso.

Los distintos paneles abordaron cuestiones vinculadas con la protección del conocimiento, la investigación clínica como motor de desarrollo, la generación de valor, las prioridades de cada jurisdicción y las brechas en el acceso. También se analizaron el impacto del cuidado cotidiano, las redes de atención desplegadas en el territorio y los desafíos asociados a la incorporación de nuevas tecnologías y tratamientos para los pacientes.

El ministro de Salud, Mario Lugones, dialogó con Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, sobre las reformas que impulsa el Gobierno en el sistema sanitario. Foto: Infobae.

La innovación como motor de desarrollo

En la apertura, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, planteó la posibilidad de posicionar al país como referente internacional en materia sanitaria y sostuvo que “la Argentina puede constituirse en un hub global de innovación en salud. Tenemos el talento, las instituciones y la trayectoria, solo resta consolidar un entorno regulatorio y de propiedad intelectual previsible y alineado con estándares internacionales para traducir su potencial en desarrollo”.

Al cierre de su intervención, Díaz señaló: “Construir un sistema sanitario más accesible, innovador y con una mirada federal requiere diálogo, coordinación y consensos. Este espacio nos permite seguir trabajando en esa dirección, con el objetivo avanzar en soluciones que amplíen el acceso, mejoren la calidad de atención y generen mayor bienestar para las personas”.

Funcionarios, especialistas y referentes del sector

La agenda contó con la participación de representantes del ámbito público, empresas, universidades, organizaciones y medios de comunicación.

Entre los expositores estuvieron Alejandro Horvat, periodista especializado en ciencia y salud de La Nación; Bartolomé Abdala, presidente provisional del Honorable Senado de la Nación; Carlos Annes, VP y director general de MSD Cono Sur; Carlos Funes, presidente de COSSPRA y director de OSEP; Carolina López Camelo, Country President de Novartis Argentina; Daniela Blanco, directora editorial de Infobae; Diego Rosenthal, director ejecutivo de Organon LATAM; Eduardo Junqueira, managing director de Johnson & Johnson Innovative Medicine Latinoamérica Sur; Federico Giner, médico neurólogo y coordinador de Redes de Atención del Ministerio de Salud y Deportes de la Provincia de Mendoza; Fernando Quintana, expresidente y actual asesor de Fundación Intecnus; y Florencia Radici, periodista especializada en Negocios y editora de Forbes Argentina.

El embajador estadounidense reclamó que el Senado avance con el Tratado de Patentes.

También participaron Gabriel Battistella, subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Gonzalo Gebara, CEO de La Serenísima; Irene Hartmann, periodista especializada en ciencia y salud de Clarín y Love.st; Johana Carrizo, ministra de Salud de la Provincia de Catamarca; Juan Manuel Paz, gerente general de Amgen Argentina; Laura Rapino, general manager de Haleon Southern Cone; Luis Fontana, administrador nacional de la ANMAT; Luis Ignacio Brusco, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires; Luján Forti, directora médica LATAM y a.i. Country Lead Cono Sur de Sanofi; María De San Martín, directora ejecutiva de Fundación Donde Quiero Estar; María Eugenia Tibessio, presidente y directora de Ventas HealthCare para Latam de DuPont Argentina; María Inés Baqué, Principal Advisor Government Transformation de Amazon Web Services; y Mariana Vázquez Durand, directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de la Nación.

La nómina incluyó además al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones; Martín Cottone, gerente general de Boehringer Ingelheim Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia; Martín Jorge Fernández, regional director LATAM South de CENCORA World Courier; Martín Regueiro, ministro de Salud de la Provincia del Neuquén; Miguel Devoto, gerente general de Nutrición Especializada de Danone Cono Sur; Milagros Argüello, Sr Director Southern Cluster de Boston Scientific; Milva Castellini, periodista y especialista en temas de salud de Telefé; Natalia Paratore, comunicadora en salud, managing director de Indalo Well y founder & executive director de MURAD; Philip Glaser, líder de Bayer Pharma para Cono Sur; Ricardo Pieckenstainer, ministro de Salud de la Provincia de Córdoba; Sandra Pitta, farmacéutica, doctora en Biotecnología Vegetal e investigadora del CONICET; Sandro Vices, Argentina Country Head de Opella; Silvana Kurkdjian, gerente general de Bristol Myers Squibb Argentina y Chile; Victor Ingrassia, redactor de Ciencia y Salud de Infobae; Victoria Lippo, periodista de El Cronista y Radio Con Vos; y Yaneth Giha, directora ejecutiva de FIFARMA.

Desde AmCham Argentina señalaron que una salud federal requiere reconocer las capacidades existentes en cada provincia y generar las condiciones necesarias para convertirlas en mejores respuestas para la población. En ese sentido, consideraron que consolidar ese potencial debe formar parte de una agenda orientada al desarrollo sostenible y a la generación de oportunidades en todo el país.

Inclusión laboral

Como parte de la jornada, y al igual que en otros foros organizados por la Cámara, AmCham Argentina estableció una alianza estratégica con ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina) para promover la inclusión laboral de personas con síndrome de Down mediante una experiencia de trabajo eventual.

A través de esta iniciativa, la entidad busca incorporar la diversidad, la equidad y la inclusión como ejes transversales de sus actividades y promover una cultura organizacional vinculada con esos valores.

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