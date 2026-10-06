El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, sostuvo que el sistema sanitario argentino atraviesa un proceso de transformación que requiere modificaciones estructurales y tiempo. Durante una entrevista con la directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, habló sobre el funcionamiento del PAMI, las obras sociales, la organización federal de la atención y las condiciones para el desarrollo de la industria farmacéutica.

En el marco del encuentro organizado por AmCham Argentina, que cuenta con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral, Lugones planteó que el Gobierno busca avanzar con cambios destinados a ampliar la libertad de elección y modificar el funcionamiento de distintos actores del sistema.

“Nosotros estamos para resolver los problemas de la gente y los problemas de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Para poder trabajar más, para trabajar en libertad y para poder desarrollar y que la Argentina sea un foco de desarrollo humano”, afirmó.

Reformular el PAMI y las obras sociales

Uno de los ejes de la entrevista fue la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de cobertura sanitaria. Ante una consulta sobre el PAMI, Lugones fue categórico: “Hay que repensar el PAMI, hay que repensar las obras sociales, hay que repensar todo”.

El funcionario argumentó que las características actuales de la población son diferentes a las existentes cuando se diseñaron algunas de las estructuras del sistema sanitario. “No podemos seguir trabajando hoy, después de 60 años, con los mismos modelos que hacíamos hace 60 años”, manifestó.

En ese sentido, alegó que el aumento de la expectativa de vida y el mayor consumo de medicamentos requieren revisar el esquema vigente: “Cuando se creó el PAMI, la expectativa de vida era mucho menor. Hoy tenemos mucha gente con más de 100 años. Consumimos más medicamentos, entonces es muy difícil con un sistema que se inventó hace tantos años que persista. Así que tenemos que cambiar todo eso”.

Mario Lugones participó de un foro de AmCham Argentina y expuso la visión del Gobierno sobre los cambios que busca implementar en el sistema sanitario. Foto: Infobae.

Federalización de la salud

Lugones también cuestionó: “No es lo mismo la salud que necesita Neuquén que la que necesita Corrientes, Tierra del Fuego o Salta. Hay enfermedades que prevalecen en cada una que son distintas y eso manejarlo desde acá, que un burócrata ministro de Salud entienda que puede hacer todo eso, es una mentira; aparte, es anticonstitucional”.

Según explicó, el objetivo es avanzar hacia una organización que contemple las particularidades de cada jurisdicción: “Tenemos que tratar de que se federalice realmente la salud”.

“Hay que reelegir a Milei”

Consultado acerca de los avances de la descentralización y los cambios que busca implementar desde su gestión, Lugones señaló que el proceso demandará tiempo y vinculó su continuidad con una eventual reelección del presidente Javier Milei.

“Les digo más: hay que reelegir a Milei para poder lograrlo, porque vamos a tardar más tiempo para poder lograrlo. Es muy largo”, afirmó.

De igual manera, el ministro vinculó la necesidad de reformular el sistema con el cambio demográfico que atraviesa el país. En ese contexto, dijo que se registra una caída de los nacimientos y que algunas instituciones debieron cerrar maternidades.

Críticas a los colegios médicos

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la regulación del ejercicio profesional. Lugones reprochó la existencia de colegios médicos y sostuvo que los profesionales deberían contar con mayor libertad para trabajar.

“Que no existan los colegios médicos, porque es ridículo que un médico tenga que pagar todos los meses para poder trabajar. El médico tiene que tener libertad para trabajar”, recalcó.

Como ejemplo de su postura, mencionó los cambios implementados en el Hospital Garrahan. “Cuando le pudimos conseguir la libertad a los médicos para trabajar, el Garrahan se fue para arriba”, aseveró.

Patentes, industria farmacéutica y FDA

En relación con la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), explicó que el proceso se encuentra actualmente en el Congreso. “Lo que teníamos que hacer desde el Poder Ejecutivo se hizo. Está en manos del Poder Legislativo”, puntualizó.

A su vez, el ministro confirmó que el Gobierno trabaja junto con autoridades estadounidenses para avanzar en la instalación de una oficina de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en la Argentina.

“Quedamos en que se abría una oficina de la FDA en Argentina. No era la decisión mía de anunciarlo (…) pero veníamos trabajando en ese tema”, precisó.

A propósito de la industria farmacéutica, destacó el crecimiento de la producción nacional y aseguró que el Gobierno busca generar condiciones para atraer inversiones extranjeras.

“Después de muchas charlas y tiempos, después de la Argentina Week en Nueva York, terminamos una presentación de CAEM con el presidente Javier, donde se anunció que iban a venir, como mínimo, 8.000 millones de dólares en seis años para investigación”, dijo.

El rol de ANMAT

El ministro anticipó igualmente cambios en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a la que definió como un actor central para el desarrollo del sector: “Queremos que prioricen el ANMAT, que medicamentos y productos médicos sean su prioridad”.

Añadió que el organismo deberá incorporar nuevas capacidades y perfeccionar sus procesos para acompañar el desarrollo de la investigación y la industria farmacéutica.

“La gente tiene que tener la libertad de elegir”

Hacia el cierre de la entrevista, Lugones insistió en que la transformación del sistema sanitario requiere modificar estructuras y remover obstáculos para el desarrollo de los distintos actores.

“Yo vengo del sector privado, así que estar acá en el sector del Estado no es fácil. Cada vez que tomás alguna actitud, los procesos son mucho más lentos de lo que uno piensa y siempre hay alguna cosa más que modificar o correr”, expresó.

En esa línea, resumió el objetivo de su gestión: “Nosotros venimos para tratar de hacer qué necesitan la industria, qué necesitan los distintos actores o jugadores del sector salud para poder desarrollarse, qué nosotros tengamos que correr o remover”.

Para cerrar, señaló que el proyecto apunta a reordenar la distribución de responsabilidades entre Nación y provincias y ampliar las posibilidades de elección dentro del sistema sanitario. “Tenemos que volver a ordenarlo y reacomodarlo de acuerdo a lo que dice la Constitución y a que la gente tenga libertad de elegir”, concluyó.

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