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La nueva edición del AmCham Summit 2026 se inauguró con un fuerte mensaje orientado al futuro económico del país. En este marco, La Opinión Austral lleva adelante una cobertura especial del evento, siguiendo de cerca los mensajes de los principales referentes del sector público y privado.

Durante la apertura, su presidenta y CEO de Aconcagua Energía Generación, Mariana Schoua, aseguró que Argentina tiene hoy una oportunidad concreta de dejar atrás la lógica de crisis permanente y avanzar hacia una etapa de desarrollo sostenido.

Ante líderes empresariales, funcionarios, representantes diplomáticos y periodistas, Schoua destacó que el país comienza a transitar un cambio estructural: “Durante años el debate estuvo centrado en cómo estabilizar. Hoy tenemos la oportunidad de discutir cómo crecer”.

“Momento bisagra” para la economía argentina

En su discurso, Schoua describió el contexto actual como un punto de inflexión. Recordó que Argentina arrastra décadas de inestabilidad macroeconómica, con inflación crónica, déficit fiscal y bajos niveles de inversión.

En ese sentido, subrayó que en los últimos 70 años el país atravesó 15 recesiones y que alrededor del 35% de la población vive en situación de pobreza. Sin embargo, remarcó que comienzan a observarse señales de cambio.

“La corrección del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación y la normalización de variables clave empiezan a reconstruir condiciones básicas para el funcionamiento de la economía”, señaló.

“El desarrollo transforma”

Uno de los conceptos centrales del discurso fue la necesidad de ir más allá de la estabilización. Para Schoua, este proceso es imprescindible, pero insuficiente si no se traduce en crecimiento real.

“La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente. El desafío es transformarla en inversión productiva, empleo formal y crecimiento sostenido”, afirmó.

En ese marco, destacó que Argentina cuenta con ventajas estructurales como recursos naturales estratégicos, capital humano calificado y una base productiva diversificada.

Inserción internacional

La presidenta de AmCham también hizo foco en la baja integración del país en el comercio global. Indicó que Argentina exporta apenas el 14% de su PBI, muy por debajo de otras economías comparables.

“Argentina no está fuera del mundo por falta de capacidades, sino por falta de condiciones”, sostuvo, al tiempo que remarcó la necesidad de generar reglas claras para atraer inversiones.

Reformas estructurales y competitividad

Entre los principales desafíos, Schoua mencionó la necesidad de avanzar en una reforma fiscal profunda que reduzca la presión impositiva sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

Además, planteó la importancia de simplificar el sistema tributario, eliminar superposiciones y mejorar la competitividad.

“La simplificación no es un tecnicismo, es una decisión de competitividad. Sin inversión no hay desarrollo y sin reglas claras no hay inversión”, enfatizó.

También señaló problemas estructurales como los altos costos logísticos, las brechas en infraestructura y el acceso limitado al crédito.

Federalismo productivo y rol de las provincias

Otro de los ejes del discurso fue el federalismo. Schoua planteó que el nuevo escenario económico exige un mayor protagonismo de las provincias, con capacidad de atraer inversiones y desarrollar sus propias ventajas competitivas.

“El desafío es construir un federalismo productivo, donde cada provincia despliegue su potencial dentro de una estrategia país”, afirmó.

Advirtió que, sin coordinación, el federalismo puede generar fragmentación, pero con alineación puede convertirse en un motor clave para el desarrollo.

Sectores estratégicos para el crecimiento

El AmCham Argentina propuso abordar el desarrollo desde una mirada sectorial, destacando áreas clave de la economía real:

• Agroindustria, principal generadora de exportaciones

• Energía, con potencial de posicionamiento global

• Minería, con posibilidad de triplicar exportaciones

• Salud, como base del desarrollo humano

• Infraestructura, esencial para el crecimiento federal

El rol del sector privado y la calidad institucional

Asimismo, Schoua remarcó que el desarrollo no depende solo de variables económicas, sino también de la calidad institucional, la transparencia y el compromiso del sector privado.

“No alcanza con invertir, hay que invertir mejor. No alcanza con crecer, hay que hacerlo de manera sostenible”, sostuvo.

En esa línea, llamó a construir una agenda común entre el Estado y las empresas, basada en reglas claras y visión de largo plazo.

La oportunidad de una nueva etapa

Finalmente, la presidenta de AmCham destacó que Argentina atraviesa una oportunidad única para transformar su potencial en desarrollo concreto.

“El desarrollo no es automático ni inmediato, pero es posible. Y, sobre todo, es una decisión”, concluyó.

El AmCham Summit 2026 se posiciona así como un espacio clave para debatir el rumbo económico del país, en un contexto donde el foco comienza a correrse de la urgencia hacia la construcción de un modelo de crecimiento sostenible.