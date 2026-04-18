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La seguidilla de amenazas en escuelas argentinas suma nuevos casos y preocupa a las autoridades educativas y judiciales. En las últimas horas, tres alumnos fueron detenidos en Salta y ocho adolescentes imputados en Córdoba, en el marco de una ola de mensajes intimidatorios que se expande por el país.

El primer hecho ocurrió en el Colegio Walter Adet, en Salta, donde tres estudiantes de 17, 18 y 19 años fueron acusados de realizar pintadas en el baño de varones con advertencias sobre un supuesto tiroteo programado para el lunes siguiente.

La investigación está a cargo del fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, quien confirmó que personal del establecimiento detectó a los jóvenes en el sector donde aparecieron los grafitis. Según trascendió, los implicados habrían asegurado que se trataba de un “reto”.

El Juzgado de Garantías ordenó la detención de los estudiantes y la audiencia de imputación se llevará adelante este sábado, mientras continúa la recolección de pruebas.

Córdoba: más de 100 amenazas bajo investigación

En paralelo, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° de Córdoba imputó a ocho adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de una causa mucho más amplia que investiga más de 100 episodios en la capital provincial.

Las actuaciones también se extienden a localidades como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María, lo que evidencia la magnitud del fenómeno.

Santa Cruz: preocupación y medidas preventivas

La situación no es ajena a Santa Cruz, donde en los últimos días se registraron amenazas similares en instituciones educativas, particularmente en ciudades como Río Gallegos, Caleta Olivia y Puerto Deseado.

Ante este escenario, el Gobierno provincial, a través del Consejo Provincial de Educación, activó protocolos de actuación y reforzó el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y equipos interdisciplinarios.

En el Instituto Marcelo Spinola de Caleta Olivia, hubo consigna policial. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Desde las autoridades educativas remarcaron la importancia del acompañamiento familiar y el diálogo con los estudiantes para prevenir este tipo de conductas, al tiempo que advirtieron que todas las amenazas son investigadas y pueden derivar en consecuencias penales, incluso para menores de edad.

Asimismo, se intensificaron tareas de concientización en las escuelas, con el objetivo de abordar el impacto de estos mensajes y evitar que se naturalicen como “bromas” o desafíos virales.