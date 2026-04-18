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El director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Luciano Laspina, afirmó que el debate por una reforma del sistema previsional resulta fundamental y requiere consenso político. Según expresó en diálogo con BAE Negocios, el país enfrenta una situación en la que “está corriendo el reloj” por las dificultades de financiamiento en un contexto de envejecimiento poblacional.

Laspina sostuvo que la caída de la tasa de natalidad modifica la estructura demográfica y presiona sobre el sistema previsional. En ese marco, señaló que el país necesita avanzar hacia un esquema que resulte equitativo, inclusivo y sostenible en el tiempo.

Economía a dos velocidades

El economista describió una economía con ritmos de crecimiento diferenciados. Indicó que existen sectores con desempeño positivo y otros que atraviesan procesos de reconversión o presentan mayores dificultades.

Frente a ese escenario, planteó la necesidad de “trazar una diagonal” que permita integrar ambas realidades en un proyecto común. Según explicó, el objetivo consiste en articular a los sectores con mejores resultados con aquellos que aún no logran recuperarse.

El rol del Cippec y las políticas de largo plazo

Desde su rol en Cippec, Laspina explicó que la institución trabaja en el diseño de políticas públicas orientadas al largo plazo. En ese sentido, destacó la importancia de analizar experiencias internacionales en materia de desarrollo económico, educación y transformación productiva.

El exdiputado nacional señaló que varios países lograron pasar de economías cerradas a modelos competitivos en el mercado global. También mencionó reformas educativas y cambios en la matriz productiva como ejes relevantes para generar empleo y crecimiento sostenido.

Relación con el Gobierno

Laspina indicó que Cippec mantiene diálogo con distintas áreas del Gobierno, en especial con el área de Capital Humano. A su vez, remarcó que la construcción de consensos resulta clave para avanzar en reformas estructurales.

En relación con la gestión económica, evitó cuestionamientos directos y señaló que el Gobierno priorizó medidas para atender problemas urgentes. Consideró que el desafío actual pasa por construir una visión compartida de desarrollo.

Reforma previsional en agenda

El titular de Cippec afirmó que la reforma previsional figura entre los principales desafíos de los próximos años. Subrayó que se trata de una iniciativa con impacto social y político, lo que refuerza la necesidad de alcanzar acuerdos amplios.

“El tema está en agenda y esperamos que haya consenso político para avanzar”, expresó en declaraciones a BAE Negocios.

Cena Anual de Cippec 2026

El próximo 20 de abril se realizará la Cena Anual de Cippec 2026, uno de los encuentros institucionales más relevantes del país. El evento reunirá a más de 1.000 referentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y la cooperación internacional.

Durante la jornada, la organización presentará su agenda de largo plazo enfocada en el crecimiento y el desarrollo con equidad. Desde Cippec señalaron que la iniciativa busca fortalecer el diálogo y promover consensos en torno a políticas públicas.