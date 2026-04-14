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En el marco de la nueva edición del AmCham Summit 2026, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, confirmó el fuerte apoyo del presidente Donald Trump al gobierno de Javier Milei y destacó el momento de “alineamiento político y económico” que atraviesan ambos países.

Durante su exposición, el diplomático aseguró que su designación responde a una decisión directa de Trump, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y consolidar a Estados Unidos como socio estratégico de Argentina.

Respaldo directo desde Washington

Lamelas remarcó que la relación entre ambos países se encuentra impulsada desde los máximos niveles de liderazgo político.

“El presidente Trump y el presidente Milei comparten una visión basada en la libertad económica, menos regulaciones, mayor transparencia y un sector privado fuerte”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que este vínculo trasciende lo ideológico y se enfoca en generar crecimiento, desarrollo y oportunidades concretas para ambas economías.

“America First” con socios estratégicos

Uno de los conceptos centrales de su discurso fue la reinterpretación del lema “America First”, al que vinculó directamente con Argentina.

Según explicó, esta política no implica aislamiento, sino la construcción de alianzas con países que compartan valores y objetivos.

“America First no significa América sola. Necesitamos socios confiables que generen resultados concretos. En ese camino, Argentina es un socio clave: America First, Argentina First”, aseguró.

En ese marco, posicionó a Argentina como un aliado clave para Estados Unidos, tanto por su potencial productivo como por su orientación económica actual.

Argentina como destino de inversión

El embajador destacó que el país comienza a enviar señales positivas a los mercados internacionales, con mayor previsibilidad, orden macroeconómico y reglas más claras.

“Las inversiones van donde hay rumbo, donde hay seriedad y donde hay confianza”, expresó.

Asimismo, subrayó que Argentina cuenta con recursos estratégicos altamente demandados a nivel global, como energía —con eje en Vaca Muerta—, minería (litio, cobre, plata y uranio), agroindustria y tecnología.

Empresas estadounidenses y proyectos en marcha

Lamelas aseguró que las compañías estadounidenses ya tienen una fuerte presencia en el país y que su interés responde a una estrategia de largo plazo.

Indicó que las inversiones abarcan sectores clave como infraestructura, energía, logística, tecnología y desarrollo industrial.

“Vinieron para quedarse, para construir y para ser parte del futuro económico de Argentina”, afirmó.

El rol de la Embajada y el acceso al financiamiento

El diplomático explicó que la Embajada de Estados Unidos trabaja activamente para facilitar la llegada de inversiones y acompañar a las empresas.

Entre las herramientas disponibles, mencionó el apoyo para ingresar al mercado, resolver cuestiones regulatorias y acceder a financiamiento a través de organismos como el Development Finance Corporation y el Ex-Im Bank.

Además, señaló que en los últimos años se asistió a más de 2.400 empresas estadounidenses interesadas en invertir en Argentina.

Acuerdos que consolidan la relación bilateral

Durante su exposición, Lamelas también destacó avances concretos en materia de cooperación económica, como el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI).

Según indicó, este tipo de iniciativas reduce barreras, fomenta la innovación y envía señales claras al mundo sobre la apertura de Argentina a los negocios.

También mencionó acuerdos vinculados a minerales críticos, en un contexto global donde las cadenas de suministro requieren socios confiables.

Un escenario de oportunidad para el crecimiento

El embajador aseguró que Argentina atraviesa un momento particular, con reformas en marcha, alineamiento político y una creciente demanda internacional.

“Cuando hay rumbo, los mercados responden, la confianza crece y las inversiones empiezan a moverse”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es traducir esta relación estratégica en resultados concretos: más empleo, más inversión, mayor innovación y crecimiento sostenido.

Un llamado a actuar

Sobre el cierre de su participación en el AmCham Summit 2026, Lamelas dejó un mensaje directo al sector empresarial.

“El momento de mirar a Argentina ya pasó, el momento de actuar es ahora”, afirmó.

Finalmente, reiteró el compromiso del gobierno de Estados Unidos de profundizar la alianza con Argentina y consolidar un vínculo basado en intereses comunes, con el respaldo político de Donald Trump y el liderazgo económico del presidente Javier Milei.