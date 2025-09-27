Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 abrió sus puertas este sábado 27 de septiembre en el tradicional predio de La Rural, en Palermo, Buenos Aires, y se desarrollará hasta el 30 de septiembre. Considerada una de las ferias más importantes de América Latina y la tercera más grande del mundo, la FIT reúne a destinos nacionales e internacionales, operadores turísticos, agencias de viajes y público general, consolidándose como una plataforma estratégica para el posicionamiento y desarrollo del turismo argentino.

En cobertura especial de La Opinión Austral, el presidente de la FIT, Andrés Deyá, destacó la relevancia institucional del evento: “La verdad que haber tenido al Presidente de la Nación y a la Secretaria General electa de ONU en el acto de apertura de la feria pone a la feria en otro lugar. Hay que aprovechar el discurso del presidente, fue creo que alentador para el sector, trabajando en cuestiones que nosotros veníamos pidiéndole al secretario Daniel Scioli. A partir de ahora es el desafío de reconfirmar todo lo que se dijo ahí en el trabajo diario”.

Un evento que reúne referentes del turismo nacional e internacional.

En cuanto a las expectativas para la próxima temporada turística, Deyá subrayó la importancia de mejorar la calidad de servicio como factor diferencial del turismo nacional: “En la Argentina tenemos que competir con el servicio. Cuando vos tenés una pelea de precios, el diferencial es el servicio. Si nos concientizamos de que el turismo es servicio, que es el sector de la hospitalidad, es ahí donde nosotros podemos hacernos fuerte, porque en Argentina somos muy hospitalarios los argentinos y profesionales en turismo. Aparte con el anuncio del Banco Nación, que va a haber cuotas para turismo interno, es una de las medidas que veníamos pidiendo”.

Finalmente, el titular de la FIT se mostró satisfecho con la convocatoria y con el creciente interés del público y los profesionales del sector: “La feria todavía no abrió y vos fijate ya cómo están los pasillos. Hay una gran expectativa. FIT es la tercera feria de turismo más grande del mundo y ya es una marca propia”.