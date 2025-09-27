El presidente Javier Milei inauguró este sábado la Feria Internacional del Turismo (FIT) 2025 con un discurso en La Rural, donde llegó acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de parte de su Gabinete, incluyendo a la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

El Grupo La Opinión Austral está presente en el predio de la Rural para contar los detalles del evento que se extenderá hasta el 30 de septiembre, donde se espera la presencia de embajadores, el presidente de la Feria Internacional de Turismo, además de la titular de la Cámara Argentina de Turismo, la secretaria general electa de la ONU, entre otros, funcionarios locales, provinciales.

El discurso de Javier Milei en la apertura de la FIT

El presidente Javier Milei brindó un discurso en la Feria Internacional del Libro, donde expuso un balance de su gestión y delineó los principales objetivos económicos y turísticos de su gobierno. Durante su alocución, el mandatario destacó las medidas adoptadas desde su asunción y remarcó los resultados alcanzados en materia fiscal y regulatoria.

En primer lugar, Milei recordó: “Cuando asumimos nuestro mandato en diciembre del 2023, encontramos un paciente en estado crítico. El país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación con indicadores sociales, incluso peores que los del de 2001. Solo el primer mes hicimos un ajuste de cinco puntos del PBI del déficit fiscal a nivel tesoro nacional, y otros diez puntos del PBI, ajuste cuasi fiscal en el Banco Central en seis meses. Gracias a eso, Argentina es uno de apenas cinco países en el mundo que tienen superávit fiscal sin estar en default”.

Por otra parte, el Presidente hizo hincapié en el potencial del turismo como motor de desarrollo económico: “El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global. Contamos con un capital humano de primer nivel, reconocido por su hospitalidad y su calidad de servicio. Contamos con destinos envidiados por prácticamente cualquier país del mundo. Tenemos glaciares, lagos, cataratas, esteros, extensas costas marítimas, selvas, desiertos, cañones, valles y montañas de todo tipo. Contamos con una diversidad gastronómica reconocida globalmente, y la diversidad de ecosistemas que mencioné anteriormente nos brinda una capacidad potencial para generar materia prima pocas veces vista en la historia. Argentina podría tener un sector turístico veinte veces más grande que el actual”.

En ese sentido, detalló las medidas necesarias para fortalecer el sector: “Se necesita poder desarrollar la infraestructura, contar con un entramado hotelero con la capacidad y la calidad suficiente para ser tentados por ciudadanos de todo el mundo y contar con rutas aerocomerciales que conecten todo nuestro país, volviendo cada vez más accesible destinos lejanos. Nuestra gestión ya puso en marcha una política de regulación del sector aerocomercial que está generando una mayor conectividad tanto en vuelos de cabotaje como internacionales”.

“Necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables. Por ello, hicimos el ordenamiento económico que hicimos, y por eso queremos impulsar las reformas necesarias para que Argentina se vuelva un país competitivo y pueda florecer libremente la prosperidad”, dijo sobre la importancia de bajar los impuestos para impulsar la economía dentro del rubro turístico argentino.

“La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes. Tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país. Los argentinos no necesitan excusas para elegir Argentina, solo necesitan tener la oportunidad, y el camino para dársela no es a la fuerza, sino mejorando la oferta”.

Finalmente, cerró su discurso con un llamado a la perseverancia y al compromiso colectivo: “Por eso los invito a no aflojar. Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Que dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen”.