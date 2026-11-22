Fin a las horas de angustia e incertidumbre en torno a la evolución clínica de Raphael tras ser hospitalizado en Galicia; el cantante ha recibido, esta misma mañana, el alta médica después de haber permanecido en observación en el hospital Quirón de A Coruña, centro al que tuvo que ser evacuado, de urgencia en ambulancia, apenas treinta minutos antes de salir al escenario del Coliseum debido a un episodio de taquicardias y una subida de tensión.

En este marco, el propio artista rompió e silencio a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram; en su escrito, explicó que, tras someterse a las revisiones, los resultados han sido favorables, asegurando que “afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor”.

Más allá de confirmar su regreso a casa, el cantante quiso disculparse con todos los asistentes que aguardaban el inicio del espectáculo dentro del recinto multiusos cuando sonó el aviso de cancelación por megafonía; el artista lamentó no haber podido cumplir con su cita en el marco de su exitosa gira “Raphaelísimo”, justificando la difícil decisión de parar al señalar que “mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis”.

De este modo, todo parece haber quedado en un susto puntual que desvincula este episodio de la grave crisis de salud que atravesó a finales de 2024 y que le obligó a apartarse, temporalmente, de los focos; antes de despedirse, Raphael dedicó unas emotivas palabras de gratitud a la avalancha de mensajes de apoyo recibidos durante las últimas horas, cerrando su nota con un rotundo “quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien”, mientras queda por confirmar cómo afrontará las próximas citas de su calendario musical.

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