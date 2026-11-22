En medio de una agenda que, días atrás, la tuvo como protagonista de una importante ceremonia militar en los Países Bajos, Máxima Zorreguieta aprovechó su estadía en la Argentina para realizar una visita cultural; la reina se acercó al Centro Cultural Recoleta para conocer la exposición “Mafalda Inmersiva”, acompañada por su madre, María del Carmen Cerruti.

La recorrida tuvo un detalle particular: ambas llegaron sin previo anuncio, no contaron con custodia visible y compraron sus entradas, directamente, en la boletería, como cualquier otro visitante.

Máxima optó por un conjunto relajado, muy diferente de la indumentaria militar que había lucido días antes en Breda; llevó un vestido largo estampado en blanco y negro, de mangas amplias, sandalias nude de taco bajo y una cartera de paja; s madre eligió una camisa clara.

Durante la visita, las dos disfrutaron de las distintas instalaciones y demostraron su entusiasmo por el universo creado por Quino; al terminar el recorrido, la reina destacó la calidad de la propuesta y, según trascendió, valoró que una empresa argentina hubiera logrado desarrollar una producción de nivel internacional.

Antes de abandonar el lugar, Máxima pasó por la tienda de recuerdos y se llevó varias bolsas blancas identificadas con el logo de “Mafalda Inmersiva”.

La exposición comenzó a recibir público el 1° de octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930; el espacio cuenta con una superficie de 1.300 metros cuadrados y está organizado en 14 ambientes temáticos; la experiencia completa demanda alrededor de una hora y permite el ingreso de 36 personas cada diez minutos.

El proyecto fue impulsado por Damián Kirzner, director y productor general, y propone un acercamiento tecnológico al mundo de Mafalda; para eso, combina escenarios recreados a escala real, imágenes proyectadas en 360 grados, sonido envolvente, dispositivos táctiles, realidad virtual multiusuario y una banda sonora original.

Uno de los aspectos destacados de la producción es el trabajo de animación: se desarrollaron 1.500 segundos de contenido en 2D mediante un equipo integrado por profesionales de Argentina, España e Inglaterra; la propuesta conserva los dibujos y los textos originales de Quino, sin alterar la identidad visual de sus personajes.

Entre los espacios que forman parte del recorrido se encuentran algunos de los escenarios más emblemáticos de la historieta; los visitantes pueden ingresar al dormitorio de Mafalda, donde están presentes su característico globo terráqueo y el póster de John Lennon, además de conocer la cocina de Raquel y el cuarto de Susanita.

Este último ambiente incluye detalles sensoriales, como aroma a caramelo de fresa, y una ambientación con osos de peluche y biberones; también, se recreó el Almacén Don Manolo a tamaño real, con un aroma que remite a una fiambrería.

La experiencia se completa con un espacio de realidad virtual que permite que varios participantes ingresen al mismo tiempo en los sueños y deseos de los personajes; para los más chicos, además, hay un sector especialmente destinado a los juegos.

La muestra cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino y recibió el reconocimiento “Orillas Nuevas” del Institut Français d’Argentine (IFA); durante su inauguración estuvo presente Guillermo “Guille” Lavado, sobrino del historietista, junto con otros integrantes de la familia.

El proyecto fue pensado desde sus comienzos para trascender las fronteras argentinas; una vez finalizada su temporada en Buenos Aires, está prevista una gira por distintos países de Latinoamérica y Europa.

Leé más notas de La Opinión Austral