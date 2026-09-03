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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución de dos productos médicos inyectables utilizados como rellenos dérmicos. Se trata de “Bio Belle. Lab. Nouvellevie” y “Belle Forme. Newlife Lab”

La decisión fue adoptada luego de una denuncia presentada ante el organismo, en la que una paciente aseguró haber adquirido uno de estos productos a través de Marketplace y WhatsApp y manifestó haber sufrido daños en el rostro tras su aplicación.

La denuncia que activó la investigación

Según consta en la disposición publicada este jueves, la denuncia fue recibida a través del correo oficial de ANMAT. La paciente aportó capturas de las conversaciones mantenidas con el presunto vendedor mediante WhatsApp y fotografías de las lesiones que, según indicó, se habrían producido luego de la aplicación del producto.

Además, informó que había radicado una denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Avellaneda-Lanús.

A partir de esa presentación, el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud realizó tareas de fiscalización sobre la oferta de los productos en redes sociales y plataformas digitales.

Qué productos detectó ANMAT

Durante la investigación se constató la comercialización de distintos productos viales y jeringas prellenadas, entre ellos un relleno dérmico identificado como “Bio Belle. Lab. NouvelleVie. Hyaluronic Acid 35% Dermalfiller 6 ml”.

También se detectaron jeringas prellenadas con estuches rotulados como “Bio Belle. Hyaluronic Acid 33 dermal filler + Lidocaine 1 ml” y otro producto denominado “BELLE FORME Dermal filler. Hyaluronic Acid. Medium. 0.7 ml. + Lidocaine. NewLife Lab”.

Los productos se encontraban rotulados exclusivamente en idioma inglés.

No tenían registros ni empresas habilitadas

Uno de los principales puntos que motivó la prohibición fue que ANMAT no encontró registros de estos productos ni de las firmas que figuraban vinculadas a su comercialización.

El organismo verificó sus sistemas de información y no encontró productos registrados bajo la denominación “Bio Belle”, ni empresas habilitadas bajo los nombres “Newlife Lab” o “Lab. Nouvellevie”.

Además, la Dirección de Gestión de Información Técnica informó que tampoco constaba habilitación ante ANMAT de las firmas “Beauty Endless Distribuidora, “Lab. Nouvellevie” y “Newlife Lab” para actividades vinculadas con productos médicos.

Tampoco figuraban productos registrados bajo las marcas “Bio Belle” o “Belle Forme” en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

La prohibición alcanza a todo el país

Ante la falta de registros que permitieran acreditar la legítima elaboración, importación y comercialización de los productos, ANMAT resolvió prohibir todas las presentaciones y lotes de “Bio Belle. Lab. Nouvellevie” y “Belle Forme. Newlife Lab”.

La medida alcanza el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional.

El organismo fundamentó la decisión en la normativa vigente sobre medicamentos y productos médicos y señaló que se desconocen las condiciones de manufactura de los productos involucrados.

La disposición también ordenó dar intervención a las áreas jurídicas correspondientes para evaluar la ampliación de la denuncia realizada por la paciente y comunicar la medida a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a organismos vinculados con la defensa del consumidor.

ANMAT remarcó que la prohibición busca prevenir eventuales riesgos para la salud de quienes puedan adquirir o utilizar estos productos sin contar con las garantías de registro, habilitación y fiscalización exigidas por la normativa argentina.