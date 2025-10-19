Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó y adelantó la publicación del nuevo calendario de cobros para jubilados y pensionados correspondiente a noviembre de 2025. Si bien se trata de una actualización de fechas, el organismo aclaró que esto no implica una modificación en los plazos habituales de acreditación, sino un ajuste operativo para garantizar el orden en los pagos previos al cierre del año.

El cronograma fue difundido oficialmente a través de los canales institucionales y el sitio web de ANSES, e incluye a los beneficiarios con DNI terminados del 0 al 9. Además, los haberes de este mes contemplan un aumento del 2,1 % y el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente para quienes perciben la jubilación mínima.

Aumento del 2,1 % y bono de $70.000

El pago de noviembre llega con novedades económicas para los jubilados y pensionados. En primer lugar, se aplica un ajuste del 2,1 %, basado en el índice de inflación de septiembre medido por el INDEC. Este incremento impactará tanto en las jubilaciones mínimas como en las pensiones no contributivas y la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

Además, el bono de $70.000 se mantiene para quienes cobran la mínima, mientras que los titulares con haberes superiores recibirán un monto proporcional, según la escala establecida por ANSES. Con esta medida, el organismo busca reforzar los ingresos de los adultos mayores frente a la suba sostenida del costo de vida.

Calendario de pagos de noviembre 2025

El nuevo cronograma de pagos de ANSES quedó establecido de la siguiente manera:

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 21 de noviembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Qué deben saber los beneficiarios de ANSES

Desde el organismo previsional explicaron que la anticipación del anuncio busca ordenar los cronogramas bancarios y asegurar la correcta acreditación de los haberes antes del pago del aguinaldo de diciembre.

Por otra parte, ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a www.anses.gob.ar o desde la aplicación Mi ANSES, disponible para dispositivos móviles.

En noviembre, los jubilados y pensionados contarán así con un incremento acumulativo y el refuerzo adicional del bono, en un contexto de actualización constante para acompañar la evolución de la inflación.