La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles continúa dando que hablar, sobre todo, luego de las imágenes que la modelo compartió en sus redes durante unas vacaciones junto a sus hijas y su actual pareja; lejos de ser un momento de relax, estas postales encendieron la furia de Mauro Icardi, quien no estaría nada contento con la presencia de Migueles en el entorno de las niñas.

Fue Guido Záffora, desde el programa “DDM”, quien reveló el malestar del futbolista; según contó,”Elba Marcovecchio viajó a Milán a encontrarse con Icardi porque él está furioso por ver a sus hijas con Martín Migueles, que está más sucio que una papa”.

Además, Záffora agregó que “Mauro Icardi cree que la presencia de Martín en el entorno de Wanda con sus hijas es perjudicial, y explicó que siente que es una mala influencia”; en este marco, aseguró que “el futbolista, a toda costa, quiere llevar a sus hijas a Turquía”, donde él reside por motivos profesionales y que no tiene interés de que vaya Wanda.

La Justicia archivó la denuncia de Wanda Nara y Maxi López contra Mauro Icardi

En medio de esta tensión familiar, también se conoció una novedad judicial: la causa que Wanda Nara y Maxi López habían iniciado contra Mauro Icardi, en la que lo acusaban de violencia contra uno de sus hijos, fue archivada por la Justicia.

La información fue confirmada por Naiara Vecchio en “La Posta del Espectáculo”, el programa de stream de la TV Pública conducido por Gustavo Méndez, donde la periodista informó que “el Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi por violencia contra uno de sus hijos”.

Además, detalló que el motivo del archivo fue “por falta de mérito e inexistencia de delito”, lo que implica que la denuncia no tendrá continuidad en el ámbito judicial.

