La madrugada del sábado quedó marcada por una nueva tragedia en Necochea. En un video que circula en redes sociales, se ve a dos adolescentes enfrentándose a golpes en un playón de estacionamiento sobre la Avenida 2, entre calles 91 y 93, frente al Complejo Casino. Lo que comenzó como una pelea a puños terminó con una puñalada mortal.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del viernes. En las imágenes, grabadas por otros jóvenes con sus celulares, puede verse cómo el enfrentamiento escaló rápidamente: ambos chicos tomaron objetos punzocortantes y continuaron la pelea ante la mirada de un grupo de amigos que alentaba la riña sin intervenir.

La víctima, Bautista Coronel, de 15 años, recibió una herida profunda en la ingle que le provocó una hemorragia masiva. En un momento del video, incluso se observa cómo uno de los testigos recoge el arma del suelo y se la devuelve al joven herido, en lugar de frenar la pelea.

El intento desesperado por salvarlo

Minutos después, un llamado al 911 alertó a la Policía Bonaerense. Los agentes encontraron a Bautista tendido e inconsciente en el suelo. Fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde ingresó directamente al quirófano.

El SAME llegó a asistir al joven.

A pesar del esfuerzo de los médicos, el adolescente murió horas más tarde a causa de un shock hipovolémico, producto de la pérdida masiva de sangre. Fuentes hospitalarias confirmaron que la puñalada le seccionó la arteria aorta, lo que hizo imposible revertir la hemorragia.

Durante el operativo posterior, la Policía secuestró una remera ensangrentada, un cuchillo con mango de madera y un punzón casero, hallados enterrados en la arena junto al murallón donde ocurrió la pelea.

El agresor fue detenido y la Justicia investiga

El presunto agresor, un adolescente de 17 años, fue detenido poco después y permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición del Fuero Penal Juvenil. La fiscal Verónica Posse, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, investiga el caso bajo la carátula de “homicidio calificado por el uso de arma blanca”.

Las autoridades analizan el video viral como prueba principal, ya que podría revelar si hubo instigadores o cómplices entre los jóvenes que presenciaron el hecho y lo filmaron sin intervenir. Además, se esperan los resultados de la autopsia y las declaraciones de los testigos.

Preocupación en Necochea por las peleas juveniles

Vecinos y comerciantes de la Villa Balnearia expresaron su alarma por la repetición de hechos violentos en la zona. “Se ven peleas cada sábado y nadie hace nada”, aseguró un testigo al medio local Noticias de Necochea.

El caso de Bautista Coronel reaviva el debate sobre la violencia juvenil, el consumo de alcohol entre menores y la falta de control en los espacios públicos durante los fines de semana.

Las autoridades locales evalúan medidas para reforzar la presencia policial en el sector costero y prevenir nuevos episodios que, como este, terminan con consecuencias irreversibles.