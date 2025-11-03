En medio de tantas polémicas, problemas judiciales y laborales, L-Gante fue uno de los invitados a “Almorzando con Juana” (El Trece) y rompió el silencio luego de que se diera a conocer el fin de su vínculo con Maxi “El Brother”, su representante, y el polémico contrato que tenía firmado.

En diálogo con Juana, el artista reveló que, todavía, mantiene un conflicto económico con su exmánager; según contó, Maxi le debe alrededor de un millón y medio de dólares. “Me vi en una situación de empleado, cuando yo vendría a ser el jefe del equipo”, indicó.

“Estuvimos desde casi el comienzo, desde cuando comenzó a dar fruto lo que hacía en la habitación de mi casa; estuvimos trabajando cinco años y seguimos para cumplir con los compromisos que quedaron”, dijo sobre su vínculo con el profesional, y, añadió: “La semana pasada me estuve ocupando de anular todo tipo de gestión en mi nombre; mi palabra es cumplir con todo lo que quedó pendiente para entrar en una nueva fase y reacomodar el equipo nuevamente… Más fácil, solo corté relación con el manager”.

Y, prosiguió con los detalles: “Yo pasé por varias etapas, por varias situaciones buenas y malas en un corto plazo de tiempo; tuve que hacer muchos cambios y tuve recaídas, pero, más que nada, el lado psicológico de mirarme al espejo y estar enojado conmigo mismo y llorar”.

“Perdí el control varias veces de mi día a día, de las cosas del trabajo, de lo personal y de todo lo que uno tendría que administrar para mí y para mi familia; todo se va acumulando si no reaccionas a tiempo”, manifestó.

Lejos de terminar ahí, L-Gante disparó sin vueltas sobre el conflicto con Maxi. “No lo voy a calificar como una traición directa, sino que yo lo veía a él más que como un amigo, como un hermano y aposté al proyecto que teníamos por delante”, y, concluyó: “Hoy en día estoy reclamando un 1.500.000 de dólares y un registro de lo que fueron estos años trabajados; me vi en una situación de empleado cuando yo debía ser el jefe”.

