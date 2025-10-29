Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

ANSES confirmó que en noviembre de 2025 todas sus prestaciones sociales, incluidas las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, recibirán un ajuste del 2,1%. Esta medida se enmarca dentro del esquema de movilidad que actualiza los montos de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

Entre los beneficios alcanzados por esta suba se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU), una prestación que brinda apoyo económico a las familias en momentos significativos como el nacimiento de un hijo, un matrimonio o una adopción.

Cuánto se cobra por la Asignación de Pago Único

Con el aumento de noviembre, los nuevos montos quedarán de la siguiente manera:

Por adopción: $417.196 (antes $408.616).

Por matrimonio: el valor se actualiza en igual proporción.

Por nacimiento: también recibe la suba del 2,1%.

El pago por adopción es el más alto del programa y se otorga a quienes hayan recibido una sentencia judicial favorable en los últimos dos años o estén en proceso de adopción legal.

Quiénes pueden solicitar la Asignación de Pago Único

Para acceder a la APU, los ingresos deben encontrarse dentro de los límites vigentes. El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar los $4.807.226, mientras que el ingreso individual de cada integrante no debe exceder los $2.403.613.

Podrán realizar el trámite los siguientes grupos:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Personas que perciban haberes a través de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).

Trabajadores rurales o temporarios.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo o Hijo con Discapacidad.

Requisitos para cada tipo de prestación

Los solicitantes deberán cumplir con condiciones específicas según el motivo del trámite:

Por nacimiento: el niño debe tener entre 2 meses y 2 años.

Por adopción: la presentación debe realizarse dentro de los 2 meses y hasta 2 años posteriores a la sentencia judicial.

Por matrimonio: la solicitud puede realizarse dentro de los 2 años de celebrado el enlace.

En todos los casos, los ingresos deben encontrarse dentro de los topes establecidos al momento del nacimiento, adopción o casamiento.

Cómo hacer el trámite paso a paso

La Asignación de Pago Único puede gestionarse de dos formas:

Presencialmente: solicitando un turno previo en una oficina de ANSES. Online: ingresando a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Para completar la gestión, se debe presentar la documentación que acredite el vínculo familiar —partida de nacimiento, acta de matrimonio o sentencia de adopción— y verificar que los datos personales estén actualizados en el sistema.