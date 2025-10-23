Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocos días de las elecciones legislativas 2025, ANSES anunció el desembolso de una asistencia económica de hasta $322.000, destinada a quienes se encuentren en situación de desempleo. El beneficio estará disponible hasta el domingo 27 de octubre y busca garantizar un ingreso temporal mientras los trabajadores afectados buscan reincorporarse al mercado laboral.

Este pago se realiza en paralelo a los habituales de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y otras prestaciones sociales.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin causa justificada, que hayan realizado aportes al Fondo Nacional de Empleo. El monto y la duración del cobro dependen del tiempo trabajado y de los aportes realizados.

Requisitos según el tipo de empleo:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses de trabajo en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.

Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

Documentación necesaria

Para iniciar el trámite, los interesados deben presentar documentación que acredite la finalización del vínculo laboral, como: telegrama de despido, carta documento o copia del contrato vencido, según corresponda.

El trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas de ANSES o de forma virtual a través del sitio oficial del organismo: www.anses.gob.ar

Calendario de pagos – octubre 2025

DNI terminados en 0 y 1: martes 21 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 27 de octubre

El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria del titular, junto con otros beneficios compatibles, como AUH o SUAF, cuando corresponda.