El presidente Javier Milei eligió las escalinatas del Parque España, a la vera del río Paraná, para cerrar su campaña este jueves desde las 19. La elección del lugar no es casual: allí cerró la presidencial de 2023 y su primer acto libertario en 2021 junto a José Luis Espert, quien no participará de esta jornada tras renunciar a su candidatura por el escándalo de las presuntas transferencias de Federico “Fred” Machado.

Romina Diez, diputada nacional y referente del entorno presidencial, recordó el valor simbólico del Parque España. “En 2021 nos reunimos por primera vez, cuando todo era apenas una idea, una convicción y un sueño compartido. Hoy, cuatro años después, volvemos al mismo lugar, pero con una fuerza que se hizo movimiento, y un movimiento que se convirtió en historia”, afirmó Diez en la red X.

“Nada fue fácil, pero todo valió la pena. Porque hoy la libertad dejó de ser un anhelo para convertirse en una causa que late en cada rincón de la Argentina”, agregó la legisladora sobre la evolución del proyecto político que Milei encabeza.

Rosario, un escenario hostil para los libertarios

El intendente Pablo Javkin advirtió a los diferentes sectores que participarán de la jornada: “No traigan problemas que ya superamos en Rosario”. La ciudad santafesina vivirá un jueves de alta expectativa, con movimientos sociales y sindicatos que planean movilizarse en repudio a la presencia de Milei, a solo 200 metros del Parque España, en la Plaza Guernica.

Las agrupaciones que convocan la jornada son diversas: gremios del transporte nucleados en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) seccional Rosario, sindicatos locales como COAD y ATE, y organizaciones sociales como La Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. También se sumarán partidos del movimiento estudiantil antimileísta, con afinidades al peronismo y a la izquierda.

Encuestas y estrategias locales: la pelea por Rosario

Las encuestas muestran un escenario dividido: Milei y los candidatos libertarios, encabezados por Agustín Pellegrini, aparecen en tercer lugar, detrás de Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, y Caren Tepp, de Fuerza Patria. Con esta pelea pareja, el oficialismo provincial envió al gobernador Maximiliano Pullaro a liderar la actividad proselitista.

Desde el gobierno provincial, Pullaro enfatizó logros en seguridad, desarrollo del interior productivo y crecimiento económico. “Votar a Scaglia es votarme a mí”, aseguró el mandatario en medios locales, reforzando una estrategia netamente antikirchnerista y con críticas a Milei por su “incapacidad de gestión”.

Por su parte, los libertarios concentran sus esfuerzos en el cierre con el Presidente, buscando revertir las encuestas y dar visibilidad a su movimiento en Rosario, donde la figura de Milei sigue siendo relativamente desconocida.

Movilización y tensión social

El jueves, la ciudad será testigo de un choque de símbolos políticos: mientras Milei busca transmitir la fuerza de su proyecto y la mística libertaria del Parque España, los sindicatos y movimientos sociales intentarán expresar el rechazo al presidente declarado “persona no grata”. Las movilizaciones replican episodios anteriores, como la realizada durante su visita a la Bolsa de Comercio el 22 de agosto, y anticipan un día cargado de tensión y expectativa en Rosario.