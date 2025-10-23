Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fuerza Patria decidió cerrar su campaña electoral este jueves en el conurbano bonaerense, con actividades en Almirante Brown y San Martín, sin un acto único de cierre. El espacio liderado por Axel Kicillof, Sergio Massa y Jorge Taiana apostó a una estrategia territorial y digital enfocada en la pedagogía electoral y la unidad del peronismo.

Durante la última semana, Kicillof lideró recorridas por la provincia y se cargó la campaña al hombro, mientras Massa difundió un video explicativo sobre cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP) y Taiana se mantuvo presente en el territorio, reforzando el mensaje del espacio.

“Todo fue acordado. Fue una campaña muy prolija”, destacaron desde La Plata, destacando la coordinación entre comando unificado y voceros, con la expectativa de lograr una diferencia superior a siete puntos sobre La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

Enfoque en la boleta única y la pedagogía electoral

El cierre de campaña incluyó una fuerte apuesta a la explicación sobre la BUP. Kicillof instó a “sumar fuerzas para frenar a Milei”, mientras que Massa pidió a los votantes “contar hasta 7, fuerte y al medio” para marcar correctamente al peronismo en la boleta. Por su parte, Taiana insistió en la importancia de marcar correctamente el casillero de Fuerza Patria.

En paralelo, los apoderados del partido presentaron un pedido ante la Cámara Nacional Electoral para que los resultados provisorios del domingo se publiquen por distrito y no de forma global. El fallo dio la razón al peronismo bonaerense, por lo que la Dirección Nacional Electoral solo podrá difundir los datos por provincias.

San Martín, eje productivo y político

La última actividad de Fuerza Patria será a las 17 en San Martín, distrito considerado la “capital nacional de la Pyme industrial” y base política de Gabriel Katopodis. La presencia de Kicillof, Massa, Taiana y los candidatos de la lista bonaerense busca reforzar el mensaje sobre la defensa del trabajo y la producción local.

Según datos oficiales, entre noviembre de 2023 y julio de 2025 cerraron casi 30 pymes por día en la provincia de Buenos Aires. La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC) señala que la cifra real podría alcanzar 40 unidades productivas diarias, un tema que fue central en los discursos de los referentes de Fuerza Patria.

“El Gobierno nacional insiste con que va a impulsar tres reformas estructurales: la laboral, la previsional y la impositiva, para seguir favoreciendo a los mismos de siempre mientras reducen sueldos y jubilaciones. Ya lo dijeron los bonaerenses y ahora también se lo dice el propio Trump: su modelo económico fracasó”, afirmó Kicillof en un acto junto a la CGT.

Cierre en otras sedes y expectativa por los resultados

En la Ciudad de Buenos Aires, el cierre será este jueves a las 17 en el Club Franja de Oro, en Pompeya. El domingo, la sede porteña funcionará en el PJ de San José 181, a pocas cuadras de la casa de Cristina Kirchner. La Cámpora planea concentrarse allí tras conocerse los resultados para reforzar su denuncia sobre la “proscripción” de la expresidenta.

Fuerza Patria, así, busca consolidar su presencia en los distritos clave, con un mensaje que combina unidad interna, pedagogía electoral y críticas contundentes a la política económica de Javier Milei, mientras aguarda los resultados del domingo en sedes estratégicas de la provincia y la capital.