Antes de ganar como mejor actriz de reparto por su papel en Margarita en los Martín Fierro 2025, Julia Calvo habló con La Opinión Austral en la alfombra roja del evento que premia lo mejor de las producciones y figuras más destacadas de la televisión argentina en 2024.

“Contenta esta noche. Los chicos de Margarita son una nueva generación, una que además son muy talentosos y los ves crecer día a día, yo aprendí un montón de ellos, me refrescan porque uno a veces se achancha en la labor”, dijo y agregó: “La verdad que es un grupo con familia atrás y eso se nota tanto, se preparan, aprenden y no paran”.

Acerca de cómo fue su primer encuentro con Cris Morena, recordó: “Fue hace más de 20 años que yo empecé en la tele y ella me dijo: ‘Mirá Julia, yo sé que te gusta hacer reír, que te gusta hacer llorar, te gusta cantar, te gusta bailar, quiero que estés en mi equipo'”.

Calvo opinó: “Vi revivir la televisión cuando salió Margarita, sentí que la gente lo agradecía mucho, porque la gente necesita un poco de cuento de hadas, de princesas, de canciones, sentarse a comer y ver esto los grandes y los chicos”.

Consultada acerca de su participación en MasterChef, dijo con ansiedad: “Mañana empiezo, tengo más nervios que hoy. Los platos son los que recuerdo de mi familia: pastel de papa, gazpacho, paella“. Aseveró que le “encanta el jurado del reality; me divierte mucho el programa, pero espero que sean benevolos. Y me encanta Wanda Nara, trabajé con ella y es divina”, concluyó.

