La espera para los seguidores de la serie “El encargado” terminó y, finalmente, se reveló cuándo se estrenará la cuarta temporada; Disney+ ha confirmado que, el próximo 1° de mayo, se lanzará la última entrega de esta comedia protagonizada por Guillermo Francella.

En esta nueva entrega, la narrativa da un salto ambicioso: Eliseo ya no solo domina los hilos de su edificio, sino que ha logrado posicionarse como la figura con mayor influencia en todo el territorio nacional; sin embargo, su hegemonía no estará exenta de peligros extremos.

La trama central girará en torno a una conspiración de alto nivel liderada por su eterno adversario, Matías Zambrano (Gabriel Goity); el objetivo del abogado, es claro: provocar la caída definitiva y la ruina total del encargado; este enfrentamiento promete quebrar cualquier barrera ética o legal conocida hasta ahora en la ficción.

En un contexto de tensión absoluta, el personaje de Francella se verá obligado a ejecutar una estrategia de “todo o nada”, llegando al punto de arriesgar su integridad física.

La serie no solo mantiene a sus pilares fundamentales, sino que expande su universo con incorporaciones de renombre; junto a Francella y Goity, regresan actores clave, como: Manuel Vicente (Gómez) y Gastón Cocchiarale (Miguel); la gran novedad es la llegada de Arturo Puig, quien interpretará al presidente.

Figuras que regresan a “El encargado” : Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Darío Barassi, José María Listorti, Alan Sabbagh y Alejandro Paker; entre otros.

Participaciones especiales en “El encargado”: La temporada contará con la presencia de leyendas de la actuación, como: Luis Brandoni, Norman Briski y Mirta Busnelli, además de las actuaciones de Benjamín Vicuña, Claudia Fontán y Diego Velázquez.

En el apartado técnico, Jerónimo Carranza asume el rol de showrunner junto a los creadores originales; la dirección general corre por cuenta de Florencia Momo, mientras que, Martín Hodara, ha sido convocado como director invitado para el cierre de la temporada; con el guion encabezado por Emanuel Diez, esta nueva entrega busca superar el éxito de las tres temporadas previas, las cuales continúan disponibles en la plataforma de streaming.

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