Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el éxito de su “Listening Experience” en España, Mau y Ricky se presentarán en la Sala SinPiso, Palermo, CABA, el 1 de mayo a las 21hs con este innovador formato que ya agotó shows en Barcelona, Valencia y Madrid, desembarcando con esta experiencia, por primera vez, en Latinoamérica.

A diferencia de sus shows tradicionales, será una oportunidad única y exclusiva para que sus fanáticos puedan escuchar, en vivo, las canciones de su nuevo álbum, aún sin nombre definido, antes de que se lance de manera oficial en todas las plataformas.

Con un entorno diseñado especialmente para el show y un espacio limitado, esta propuesta invita a vivir a los fans la apertura de esta nueva etapa musical del dúo venezolano.

Con miles de millones de reproducciones, certificaciones de diamante y giras con entradas agotadas, los hermanos, hijos de Ricardo Montaner, se han convertido en una influencia clave en la música latina.

Desde 2014, han coescrito éxitos globales como “Vente Pa’ Ca” (Ricky Martin & Maluma) y “Sin Pijama” (Becky G & Natti Natasha), esta última con 13 certificaciones de diamante y un lugar en la lista de Rolling Stone de las “100 Mejores Canciones de Reggaetón de Todos los Tiempos.”

Tras elevar su sonido con “Hotel Caracas” (2024) con el que llegaron a estar 3 veces nominados a los Latin Grammy y continuar esa evolución con su EP transicional LA LLAVE, Mau y Ricky abren las puertas a un nuevo capítulo.

Leé más notas de La Opinión Austral