Del lunes 11 al jueves 14, La Rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, fue el escenario de la cumbre hidrocarburífera más importante del país. La misma contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, funcionarios, empresarios del sector, representantes de Pymes, referentes, consultores, profesionales, técnicos y estudiantes.

Durante los cuatro días, los pasillos de Argentina Oil & Gas Expo 2023 fueron recorridos por más de 26 mil visitantes, un número récord para las 14 ediciones que se vienen realizando de la AOG, organizadas por el Instituto Argentino de Gas y Petróleo.

Actividades

El congreso contó con una variada agenda de actividades que incluyó charlas, conferencias y rondas de negocios, además de presentación de proyectos, un encuentro especial para jóvenes y un congreso internacional de seguridad e higiene.

Se trató del 5° Congreso Latinoamericano y 7° Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en la Industria del Petróleo y del Gas. En su último día, se reconoció a los profesionales en el rubro, con la entrega de premios a los trabajos destacados en presentación oral y póster y en la entrega del premio anual a la Gestión Integrada de Seguridad y Ambiente 2022.

Además, el primer día se realizó la 7ª JOG (Jóvenes Oil & Gas) también con la participación de un número muy elevado de jóvenes profesionales de la industria.

En paralelo, en el auditorio principal se llevó a cabo la última jornada del ciclo “Encuentro con los CEOs“, que estuvo moderada por el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, donde se planteó el potencial desarrollo de la industria como motor de la economía argentina.

En el ciclo de conferencias, desplegado en las cuatro jornadas de la Expo, se abordaron diversas temáticas relacionadas con la actividad, que pasaron desde la formación hasta la inclusión, junto a la presentación de proyectos concretos, como el offshore frente a las costas de Mar del Plata.

Eje del encuentro

El tenor de la mayoría de las conferencias y las charlas mantenidas en el marco del “Encuentro con los Ceos”, trazó los ejes principales sobre los que navegó la cumbre, que desplegó un fuerte optimismo por el futuro que se viene, pero puso el acento en aquellas cosas que se deben “cumplir” para que las ambiciosas proyecciones sean posibles.

La secretaria de Energía, Flavia Royon, acompañó al titular del IAPG, Ernesto López Anadón.

El centro de la AOG fue, sin dudas, Vaca Muerta: un yacimiento en pleno crecimiento, pero que demanda con urgencia políticas de Estado y un horizonte con una macro, medianamente equilibrada. Obviamente, este punto estuvo surcado por los tiempos electorales que se transitan, de cara a una renovación presidencial en el país, más allá de que muchos de los actores expresaron su convencimiento de que el desarrollo del mayor yacimiento no convencional no se puede parar y de ahí el marcado optimismo reinante. No obstante, sí reiteraron de una forma u otra, de manera constante, el reclamo de que se fijen condiciones y reglas sostenidas en el tiempo, para ese desarrollo “que ya comenzó”.

Durante las charlas entre los CEOs y Ernesto López Anadón, los ejecutivos reiteraron los diagnósticos positivos que vienen obteniendo desde la industria en estos últimos años y las proyecciones más que positivas en las que, también son todos coincidentes, cambiará la ecuación económica “definitivamente” para el país, afirmaron.

Condiciones

Además de las reglas claras y sostenidas, caminar hacia una paridad de precios (internos y externos), facilitar el acceso a divisas y seguir ampliando la infraestructura de transporte de petróleo y gas, que permitan buscar más y mayores mercados, fueron los planteos que también fueron traídos a la mesa.

La producción hidrocarburífera es de “inversión” que se obtiene, en gran parte, con estructura financiera, además de asegurar las condiciones para que esta inversión (muchas veces extranjera) llegara, fue otro de los puntos analizados en los debates. “La oportunidad es ahora y no se puede dejar pasar“, se escuchó de parte de varios de los más importantes ejecutivos del sector.

“El sector tiene un futuro importante y trasciende a los problemas económicos que hoy tiene el país“, afirmó Ernesto López Anadón. “Queremos mostrar qué es lo que hace falta y cómo se prepara la industria”, sostuvo el titular del IAPG al inicio de la AOG.

“Hemos dado las razones por las que, si se amplía la inversión externa, se le permitirá a los privados lo que saben hacer, generando la confianza que se necesita para eso, entonces la expansión se dará incuestionablemente“, aseguró a La Opinión Austral al finalizar la Expo.

Desde el día uno, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, estuvo presente en la AOG 2023. No sólo organizó en conjunto con el IAPG el workshop de “Gerenciamiento del carbono“, sino que también participó del acto inaugural y en los días sucesivos se la vio recorrer los stands, en más de una oportunidad.

La funcionaria destacó el rol clave de la industria hidrocarburífera: “Representa cerca de un 8% del PBI del país y explica casi 600 mil puestos de trabajo de calidad“, señaló en su discurso de apertura. Agregó que el año pasado, el sector contribuyó con el 9,6% de las exportaciones, porcentual que se elevó al 11% en lo que va de 2023.

Transición energética

La necesidad de profundizar la descarbonización de la industria y avanzar hacia la transición energética fueron conceptos que estuvieron presentes en la AOG, sin controversias y muchas coincidencias.

La propia Flavia Royon remarcó en que hoy el 86% de la demanda energética es cubierta por generación de petróleo y gas. Pero, ponderó los planes de diversificación productiva que se llevan adelante, la potencialidad del sector para desarrollar proyectos de captura de carbono y avanzar hacia el desarrollo del hidrógeno azul.

Precisamente, a partir de eso es que el Ceo de PAE, Marcos Bulgheroni, remarcó que la transición energética no debe ser vista como algo negativo para el sector, sino todo lo contrario: “Una oportunidad para crecer aún más”.

La necesidad de incorporar eficiencia para tener energías más limpias siguió siendo un tema para los directivos. Por este caso, el CEO de Galileo, Osvaldo del Campo, durante la última jornada del “Encuentro con los CEOs”, ejemplificó que en su empresa “tenemos muchos proyectos de biometano que están generando una economía circular y eso nos hace verdes. Esto permite bajar emisiones y bajar costos porque todos quieren ser verdes, pero no quieren pagar los costos para serlo”, redondeó.

En el ciclo de conferencias, además, la Comisión de Sustentabilidad del IAPG encabezó la conferencia “¿Puede la industria de los hidrocarburos contribuir con una transición justa?”, pero no se enfocaron sólo a la cuestión ambiental y de descarbonización, sino que también hablaron de “justa” y que debe serlo desde lo económico y, principalmente, desde lo social.

En coincidencia, Manfred Boeckmann, managing director de Winthershall Dea Argentina, sostuvo que el sector “tiene un papel muy importante en las energías limpias como el gas, ofreciendo muchas oportunidades en la transición energética y es relativamente fácil descarbonizar proyectos, sobre todo, los que están en el offshore”, aseguró.

Números récords

De acuerdo a lo señalado por el propio IAPG, la Expo contó con un récord de 26 mil visitantes, más de 330 empresas presentes en la feria comercial en 35.000 m2 de exposición.

Se realizaron 210 rondas de negocios entre empresarios de Australia, Perú, Paraguay, Chile y Bolivia y compañías productoras argentinas en condiciones de exportar. Estas cifras dejaron en claro el interés que existe en torno a la industria hidrocarburífera en el corto y mediano plazo.

El próximo encuentro de la industria de los hidrocarburos será en AOG Patagonia, del 23 al 25 de octubre de 2024. Y, en 2025, será el turno de los 15 años de la Argentina Oil & Gas Expo, nuevamente en el Predio Ferial de La Rural en Buenos Aires.