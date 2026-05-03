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El reinicio del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan tendrá este lunes como novedad que los fiscales federales Julio Zárate y María Andrea Garmendia, podrán hablar durante las audiencias que se desarrollan en Río Gallegos.

Es que tras las primeras jornadas del debate oral, el Ministerio Público Fiscal había presentado un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar una resolución del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz que limitaba la participación de los fiscales en el juicio.

Exclusivo: La resolución de la Cámara de Casación respecto a la presentación de los fiscales del juicio por el ARA San Juan.

La presentación, como anticipó en su momento La Opinión Austral, fue realizada por los fiscales federales Julio Zárate, Lucas Colla y Gastón Franco Pruzan junto a la fiscal María Andrea Garmendia Orueta, quienes integran el equipo designado para intervenir en el proceso que investiga las responsabilidades de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina por el hundimiento y posterior implosión del submarino ocurrido en noviembre de 2017.

El planteo judicial surgía luego de que el tribunal rechazara un recurso previo presentado por el Ministerio Público Fiscal. Como también se aclaró en su oportunidad, esta presentación ante Casación no suspendía el desarrollo del juicio, que de hecho continúo con el cronograma previsto de audiencias mientras la instancia superior analizaba el reclamo.

El fallo de Casación

La novedad llegó en las últimas horas. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal, revocó la decisión que limitaba a dos los fiscales en el juicio y avaló la actuación de un equipo ampliado, al considerar que la restricción carecía de sustento legal, no afectaba el principio de igualdad de armas y vulneraba la autonomía y organización interna del organismo.

Los jueces de la Cámara de Casación: Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Los magistrados señalaron –en un fallo al que tuvo acceso exclusivo La Opinión Austral– que la normativa procesal invocada por el tribunal oral -en particular los artículos 67, 105 y 167 del Código Procesal Penal– no establece límites a la cantidad de fiscales que pueden intervenir en un debate, y advirtieron que la restricción aplicada implicó una interpretación extensiva indebida de normas que no regulan esa situación.

Para Casación, no se trata de una cuestión meramente numérica, sino de garantizar condiciones reales de defensa.

En esa línea, destacaron que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) faculta expresamente al Procurador General de la Nación a disponer la actuación conjunta o alternativa de dos o más fiscales cuando la complejidad del caso lo amerite, en el marco de los principios de unidad de actuación, dinamismo y eficiencia.

Asimismo, subrayaron que el principio de igualdad de armas no se ve afectado por la intervención de un equipo fiscal ampliado, ya que no se trata de una cuestión meramente numérica, sino de garantizar condiciones reales de defensa, algo que -según remarcaron- no fue objetado por las defensas en el caso.

La tapa de La Opinión Austral del 14 de marzo.

En ese marco, los jueces también cuestionaron la regla impuesta por el tribunal inferior que impedía alegar a aquellos fiscales que no hubieran participado en todas las audiencias, al considerar que dicha exigencia no tiene respaldo normativo y contradice los criterios de flexibilidad que rigen la actuación del organismo.

Por último, remarcaron que la resolución apelada omitió analizar de manera adecuada las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público Fiscal, lo que derivó en una decisión arbitraria que interfirió indebidamente en su organización interna, motivo por el cual dispusieron remitir las actuaciones al tribunal de origen para que continúe el trámite sin las restricciones impuestas.

Finalmente, concluyeron que la decisión del tribunal oral constituyó una limitación inmotivada a la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal y careció de la debida fundamentación, por lo que correspondía su revocación y la continuidad del proceso conforme a derecho.