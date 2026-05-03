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Esta semana, la casa de “Gran Hermano: Generación Dorada” (Telefe) quedó revolucionada, no solo por el ingreso de Gladys “La Bomba” Tucumana, sino, también por un cambio en la competencia conducida por Santiago del Moro; la votación no alcanzó el mínimo esperado y, casi todos los jugadores, terminaron en placa; con este panorama, el lunes 4 de mayo habrá una gala de eliminación y, las redes, ya anticipan quién será el próximo eliminado.

En la última gala de nominación, todos los participantes quedaron nominados menos Tamara Paganini; luego, el voto positivo del público alivió a varios: Zilli, Manuel, Pincoya, Yipio, Lolo, Cinzia y Emanuel lograron salir de la zona roja; el resto, continúa en carrera por evitar la eliminación.

Desde la cuenta “Mundo Famosos”, algunos nombres aparecen lejos del peligro: Juanicar y Daniela encabezan la tabla con apenas 1,8% y 1,9% de imagen negativa; también, se mantienen firmes La Bomba con 2,5% y Titi con 2,8%, números que los dejan bien parados.

En un segundo escalón aparecen Grecia (5,1%), Zunino (7,6%), Luana (7,9%) y Nazareno (9,2%); sus porcentajes, aunque más altos, todavía no los ubican en la cuerda floja; sin embargo, el foco se pone en Eduardo, que suma 17,6% de votos en contra y empieza a complicarse en serio dentro del reality.

Pero, hay un nombre que sobresale: Danelik concentra el rechazo más alto con un contundente 43%; esa cifra la posiciona como la principal candidata a abandonar la casa; la tendencia se repite en otros sondeos y refuerza la idea de una salida casi cantada.

En paralelo, Fefe Bongiorno también midió la opinión del público y los resultados van en la misma línea: Juanicar (2%) vuelve a ser el menos votado, mientras que La Bomba (2,5%) y Daniela (2,8%) siguen en zona segura; en el otro extremo, Nazareno (13,5) y Eduardo (15,8%) siguen complicados, pero otra vez Danelik (37%) lidera con comodidad y todo indica que sería la próxima eliminada.

EN ESTA NOTA generacion-dorada Gran Hermano Reality Santiago del Moro telefe

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