La Fórmula 1 volvió a ser escenario de emociones intensas este domingo en Miami y, esta vez, el foco no solo estuvo puesto en la performance de Franco Colapinto sobre el asfalto, sino, también, en su flamante romance con Maia Reficco; la pareja acaparó todas las miradas al llegar juntos al paddock.

Las imágenes que circularon mostraron a Franco y Maia caminando tomados de la mano, compartiendo gestos de complicidad y sonrisas que delatan el gran momento personal que atraviesan; Colapinto, con la indumentaria oficial de su equipo Alpine y con un termo bajo el brazo, no soltó la mano de la actriz, quien se mostró relajada con un look veraniego, lentes de sol y actitud distendida.

El furor en redes, no se hizo esperar; la felicidad de ver a Franco acompañado desató una ola de mensajes cargados de entusiasmo y cariño. “¡La alegría que me da no verlo llegar solito! Maia, hacemos una vaquita, pero andá a todos los GP”; “Son preciosos juntos”; “Simples y sencillos como cualquier argentino; son auténticos, brillan con luz propia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la redes.

También, el sábado por la tarde, Colapinto volvió a demostrar su talento a bordo del Alpine A526 durante la clasificación para el Gran Premio de Miami; el piloto de 22 años culminó en la octava posición, un resultado que fue celebrado tanto por su equipo como por Maia, quien no dudó en acercarse al paddock para felicitarlo; según pudo verse en un video exclusivo, la actriz estadounidense abrazó a Franco y le dio un tierno beso en la boca, gesto que fue acompañado de palabras de aliento y una sonrisa cómplice.

La historia de Franco y Maia no es nueva para los fanáticos: la pareja ya había dado muestras de su vínculo durante la jornada del Sprint del viernes, cuando celebraron los buenos resultados del piloto con un beso apasionado; las imágenes también circularon rápidamente por redes, despertando una ola de comentarios positivos y mensajes de apoyo.

A lo largo del fin de semana, los gestos de cercanía y las muestras de afecto entre Franco y Maia se repitieron en cada aparición pública; tanto en el paddock como en los boxes, la pareja se mostró unida y cómplice, compartiendo charlas, risas y pequeños rituales que no pasaron desapercibidos para las cámaras.

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