Bullrich se reunió con Nahuel Gallo y habló de un intento de “apropiación” de la AFA Tras el encuentro con el gendarme liberado luego de 448 días de detención ilegal en Venezuela, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo: "Seguí el caso desde el primer día".

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este jueves con el gendarme Nahuel Gallo, liberado tras 448 días de detención ilegal en Venezuela, y denunció un intento de “apropiación” del caso por parte de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

“Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, relató Bullrich a la salida del encuentro. También indicó que existen “cuestiones de carácter íntimo” vinculadas con su paso por la cárcel que Gallo contará cuando esté en “condiciones”, y adelantó que el gendarme expresó su intención de “seguir en la Gendarmería”.

“Primero habrá un tiempo de adaptación y, luego, vendrán las tareas de Gendarmería”. A su vez, señaló que representantes de la AFA le pidieron a Gallo que mencionara a la entidad como una de las responsables de gestionar su liberación. Según la funcionaria, el efectivo “se negó” porque “sabe que su país estuvo siempre”.

“Les agradeció de manera privada y no lo quiso hacer público”, acotó al referirse al gesto del gendarme. “Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar Delcy Rodríguez, son amigos y comparten ese mismo modelo. Nosotros no”, dijo sobre las gestiones de la asociación para repatriar al uniformado.

Luego agregó que Argentina “siempre tuvo dificultades. Nuestra embajada en Venezuela fue destruida. Gallo está acá y eso es lo importante”, concluyó. Bullrich no había participado de la conferencia de prensa que Gallo brindó este miércoles en el Edificio Centinela.

