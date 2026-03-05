Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mundo del espectáculo internacional se encuentra de festejo tras confirmarse una de las noticias más esperadas del año: la llegada del primer hijo de Úrsula Corberó y El Chino Darín; tras meses de un perfil sumamente bajo y un manejo hermético de su vida privada, la pareja, finalmente, le dio la bienvenida a su primogénito en una clínica de la ciudad de Barcelona.

La elección de la capital catalana, como escenario para el nacimiento, puso fin a los rumores que sugerían que, el bebé, podría llegar al mundo en Madrid o, incluso, en Buenos Aires, dada la doble nacionalidad de la familia; sin embargo, según la información difundida por el programa español y, ahora, “Sonsoles” (Antena 3), los actores optaron por la tranquilidad del entorno natal de la protagonista de “La casa de papel”.

La confirmación oficial del embarazo ocurrió el 9 de septiembre de 2025, cuando Úrsula sacudió las redes con una publicación que se volvió tendencia de inmediato; en aquella oportunidad, compartió una imagen íntima acompañada de una frase cargada de ironía que, rápidamente, se convirtió en un eslogan digital: “Esto no es IA”.

A pesar de aquel anuncio masivo, la actriz decidió preservar su imagen durante la gestación; si bien permitió algunos vistazos fugaces de su incipiente panza a través de historias de Instagram, evitó dejar registros permanentes en su muro principal, manteniendo la evolución de su embarazo lejos del ojo público.

El encargado de confirmar revelar el nombre del pequeño fue su abuelo, Ricardo Darín, quien no ocultó su emoción ante la llegada del nuevo integrante; el intérprete llevó tranquilidad a los seguidores, al asegurar: “Dante nació en Barcelona y está muy bien”.

Tras unos días de total desconexión para disfrutar del recién nacido, la pareja decidió romper el silencio digital con una publicación compartida que conmovió a sus millones de seguidores: se trata de una sesión fotográfica realizada en la etapa final de la gestación, capturando la esencia de su relación antes de este cambio trascendental.

Bajo el título “Antes de ser tres”, los actores mostraron una serie de postales artísticas que reflejan la intimidad de la dulce espera, celebrando el inicio de esta nueva etapa vital ahora que, Dante, ya forma parte de sus vidas.

