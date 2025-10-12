Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encendió las alarmas en el universo de los monotributistas con el lanzamiento de un operativo de control que busca detectar irregularidades en los ingresos declarados por los contribuyentes.

El plan, que se pondrá en marcha en los próximos meses, apunta especialmente a quienes utilizan el régimen simplificado como una pantalla para encubrir actividades económicas mayores o ingresos que superan los topes establecidos por ley.

Desde el organismo informaron que el objetivo es reforzar la transparencia y evitar maniobras de evasión. Además, se anticipó que el procedimiento podría transformarse en una política de control permanente, al estilo de los mecanismos que aplica la AFIP a nivel nacional.

Bancos, servicios y facturación bajo la lupa

El nuevo operativo de ARCA no se limitará a revisar declaraciones juradas. Se implementará un cruce masivo de información con datos provenientes de entidades bancarias, empresas de servicios públicos y registros internos de facturación.

Entre los puntos que serán analizados se destacan:

Depósitos y transferencias bancarias que excedan los montos esperados según la categoría del monotributista.

Consumos con tarjetas de crédito y débito que no coincidan con los ingresos declarados.

Gastos en servicios públicos, como luz, gas o agua, que revelen una actividad económica mayor a la registrada.

Facturación electrónica y compras declaradas, para identificar desvíos o inconsistencias en los niveles de ingresos o actividad.

Según fuentes oficiales, esta fiscalización se apoyará en tecnología avanzada de análisis de datos y en la integración de bases de información públicas y privadas, lo que permitirá una precisión inédita en la detección de irregularidades.

Posibles sanciones y recategorizaciones

En caso de detectar inconsistencias, ARCA podrá recategorizar de oficio a los contribuyentes o incluso excluirlos del régimen del monotributo, lo que implicará su paso al régimen general y, en consecuencia, una carga impositiva mucho mayor. Además, el organismo provincial adelantó que aplicará multas económicas en los casos donde se compruebe evasión o falseamiento de datos.

Sin embargo, aclararon que el propósito del operativo no es “perseguir” a los trabajadores independientes, sino garantizar la equidad y la competencia leal entre quienes tributan dentro del mismo régimen. “El régimen simplificado fue creado para facilitar la formalidad, no para que algunos se escondan detrás de él mientras facturan cifras millonarias”, remarcaron desde la entidad.

Transparencia y formalidad, los ejes del plan

Con este operativo, ARCA busca reforzar la transparencia fiscal en Santa Cruz y alinear sus controles con los estándares nacionales. El plan se enmarca en una estrategia más amplia de modernización tecnológica y fortalecimiento institucional, que incluye la automatización de procesos y la digitalización de los registros tributarios.

De esta manera, la agencia provincial se posiciona como uno de los organismos más activos en la lucha contra la evasión y el uso indebido del régimen simplificado, una problemática que afecta tanto a la recaudación provincial como a la equidad tributaria.