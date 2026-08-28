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Chile, Argentina, Bolivia y Perú firmaron una declaración conjunta sobre minerales estratégicos para la integración regional con ocasión del primer encuentro ministerial sobre minerales estratégicos realizado en la ciudad de Santiago.

Los países de la región debatieron sobre el rol de la minería como palanca de desarrollo y crecimiento económico, generación de empleos, formación de capital humano y progreso social.

El documento fue suscrito por el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas; el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero; el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landivar; y el ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno con el propósito de promover el desarrollo responsable y sostenible de la actividad minera e impulsar el posicionamiento conjunto de la región como un socio estratégico y confiable en la provisión de los minerales críticos que requieren la descarbonización, la electromovilidad y la inteligencia artificial.

Argentina

El secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, destacó que “la combinación de nuestra geología con la transición energética, respaldada por una ventaja competitiva cultural y una trayectoria de paz inusual, en medio de un contexto global signado por la violencia y la incertidumbre, nos sitúa ante una oportunidad sin precedentes y que difícilmente se repita en el futuro próximo”.

“Hoy tenemos la posibilidad única de ser generadores de muy buenas noticias y brindar a nuestros pueblos empleos muy bien remunerados, seguros, en una industria que cuida a su gente como pocas otras. El desarrollo de proyectos mineros intergeneracionales —como la puesta en marcha de una mina de cobre— que pueden perdurar entre 50 y 70 años, permite que el trabajo que iniciemos hoy sea disfrutado por tres o cuatro generaciones venideras”, señaló.

Luis Lucero, secretario de Minería de Nación.

Y agregó que “Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre del mundo. Aunque cada país pueda tener prioridades estratégicas distintas, es muy valioso tener una visión compartida en esta industria de tan largo plazo”.

Alianza permanente

“La declaración conjunta que suscribimos es el primer paso firme hacia una alianza permanente. Posicionemos al Cono Sur como el proveedor de minerales estratégicos más confiable, sostenible y competitivo. En una era donde la transición energética y el avance de la inteligencia artificial demandan entre un 400% y un 600% más de minerales críticos para la próxima década, lo que decidamos no es un asunto meramente local. Define, en los hechos, la seguridad y estabilidad de las cadenas de suministro globales”, subrayó el biministro Daniel Mas tras la firma del documento.

Comentó que “la integración regional es, ante todo, una agenda de oportunidades para nuestra gente. En el caso de Chile, las exportaciones de bienes y servicios para la minería hacia Argentina, Bolivia y Perú sextuplican a las de minerales. Queremos que nuestros proveedores, tecnólogos y trabajadores transiten por la región aportando soluciones de clase mundial. El Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina es la prueba concreta de que la cooperación binacional acelera inversiones estratégicas; un modelo virtuoso que hoy buscamos replicar y proyectar con Perú y Bolivia”, concluyó.

Se espera una demanda explosiva de minerales críticos por la transición energética.

Cooperación regional

En tanto, el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landívar, explicó que “para Bolivia, la cooperación regional es fundamental para fortalecer el desarrollo responsable de nuestros recursos minerales estratégicos y generar mayores oportunidades para nuestros países.

En una mirada hacia el futuro, el desafío no está solamente en incrementar nuestra producción o nuestras exportaciones, sino en transformar nuestros recursos minerales en oportunidades de mayor valor agregado, desarrollo productivo y bienestar para nuestras poblaciones. Esta declaración conjunta nos permite avanzar en el intercambio de experiencias, la cooperación técnica y la promoción de inversiones responsables, generando condiciones para fortalecer cadenas de suministro confiables, promover una mayor integración productiva y aprovechar de manera conjunta el potencial de nuestros recursos estratégicos. El futuro de la minería requiere una visión moderna, integrada y sostenible, capaz de articular crecimiento económico, responsabilidad social y protección ambiental, para que la riqueza mineral se traduzca en oportunidades concretas y en un desarrollo sostenible para la región”, afirmó.

Finalmente, el ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno, ratificó que “el aprovechamiento de los recursos naturales debe de estar estrictamente al servicio del desarrollo inclusivo, competitivo y del bienestar de toda la población. Bajo la premisa de que mirar hacia el futuro implica ir más allá de cuánto se produce o se exporta, los minerales estratégicos deben transformarse en instrumentos dinámicos para generar mayor valor agregado, garantizando el desarrollo de cadenas de suministro confiables que se traduzcan en el cierre de brechas sociales y económicas”. Igualmente, destacó el valor de la cooperación entre nuestros países y la construcción de relaciones de confianza, garantizando una minería moderna e integrada, social y ambientalmente.

Cooperación internacional

La declaración conjunta de los cuatro gobiernos considera igualmente, fomentar la inversión responsable y el desarrollo económico a lo largo de toda la cadena de valor de la industria regional, además de explorar espacios de cooperación técnica e institucional entre los organismos mineros de cada país, incluyendo el intercambio de experiencias en fiscalización, geología, política pública minera y formación de capital humano especializado.

De esta manera, la suscripción del acuerdo recoge como referentes las experiencias bilaterales impulsadas por Chile, actualmente en marcha, como la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina reactivado este año; y el Memorando de Entendimiento sobre Asuntos Mineros firmado con Perú en 2025.

En este contexto, y con foco en apoyar iniciativas mineras regionales, se promoverá la búsqueda de apoyo técnico y financiero de organismos multilaterales, así como el diseño de convocatorias conjuntas que permitan la participación de actores públicos y privados en proyectos de investigación, innovación y fortalecimiento institucional.