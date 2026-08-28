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El básquet formativo del Club San Miguel atraviesa días de intensa actividad y con importantes desafíos por delante. Mientras las chicas de la categoría U13 intensifican sus entrenamientos con la mirada puesta en la definición de la Copa de Oro de la Liga Promesas de la Patagonia, los planteles masculinos se preparan para afrontar un nuevo fin de semana de competencia en Puerto Natales.

Después de la disputa de la Copa de Plata, desarrollada el último fin de semana en Río Turbio, llegó el momento de conocer a las campeonas de la temporada en la categoría U13 femenina. Los cuatro mejores equipos de la denominada “Liga Pro” se reunirán el próximo fin de semana en la localidad chilena de Puerto Natales para disputar el cuadrangular final, programado para los días 4, 5 y 6 de septiembre.

Las anfitrionas serán las jugadoras de la Escuela de Básquetbol Formativo Pumas, que recibirán además a Sokol y Español de Punta Arenas, junto al representativo santacruceño de San Miguel, dirigido por el profesor Juan Cruz Rodríguez.

Para el “Sanmi”, la clasificación a esta instancia representa un logro significativo dentro del trabajo que viene desarrollando con sus divisiones formativas. La institución consiguió ubicar a sus equipos dentro del Top 4 en todas las categorías de la competencia, una muestra del crecimiento sostenido que viene teniendo el proyecto deportivo.

El desafío que tendrán ahora las pequeñas santitas será de alto nivel. Enfrentarse a tres equipos chilenos de reconocida competencia les permitirá sumar experiencia, adquirir nuevos aprendizajes y continuar desarrollándose dentro de la disciplina. Para el club, además, será una oportunidad especial de representar al básquetbol santacruceño del otro lado de la frontera.

Pero la actividad del San Miguel no se limita a la definición femenina. En su búsqueda permanente de nuevos espacios para el desarrollo de sus jugadores, la institución también confirmó su participación con los equipos masculinos en la Liga de la Asociación de Básquetbol de Última Esperanza, en Puerto Natales.

El último fin de semana fueron las chicas quienes viajaron a Chile para disputar las primeras fechas del campeonato. Ahora será el turno de los varones, que este sábado 29 y domingo 30 de agosto cruzarán nuevamente la frontera para afrontar una intensa programación.

Los planteles U13, U15 y U18 tendrán por delante dos jornadas cargadas de partidos y experiencias frente a distintos representantes de la región. En Puerto Natales se medirán con los clubes locales Bories, Natales, Esmeralda y Pumas, mientras que también tendrán un cruce con la Escuela Municipal de Río Turbio.

La acción comenzará el sábado a las 14:15, cuando el equipo U13 de San Miguel enfrente a Pumas. Luego, a las 15:30, será el turno del U18 ante Esmeralda, mientras que a las 16:45 volverá a jugar el U13, esta vez frente al mismo representativo de Esmeralda. El U15 debutará a las 18:00 contra Bories y cerrará la jornada a las 21:00 nuevamente ante Esmeralda.

El domingo la actividad comenzará temprano. A las 10:00, el U18 se enfrentará a Bories y, una hora y cuarto más tarde, el U13 hará lo propio ante el mismo club. A las 12:30 llegará otro compromiso para el U18, que jugará frente a Natales, mientras que el U15 cerrará la participación del San Miguel a las 13:45 ante la Escuela Municipal de Río Turbio.

Así, mientras las U13 femeninas ya cuentan las horas para afrontar el desafío de la Copa de Oro en Puerto Natales, los equipos masculinos se preparan para un nuevo capítulo competitivo en la misma ciudad.

Para San Miguel, estos viajes representan mucho más que una agenda de partidos. Son una apuesta concreta por generar competencia, roce deportivo y experiencias formativas, permitiendo que sus jóvenes jugadores y jugadoras puedan medirse con equipos de distintas localidades y continuar creciendo dentro y fuera de la cancha.

Con presencia en las instancias decisivas de la Liga Promesas de la Patagonia y participación en el básquetbol de Última Esperanza, el “Sanmi” vuelve a cruzar la frontera con una misma premisa: competir para crecer y seguir fortaleciendo el básquet formativo santacruceño en la Patagonia.