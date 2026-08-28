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El atletismo santacruceño tiene un nuevo motivo de orgullo. La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) oficializó la convocatoria de los atletas que representarán al país en el XII° Campeonato Sudamericano U23 y entre los seleccionados figura el riogalleguense Jeremía James Peronja, una de las jóvenes figuras con mayor proyección del salto en alto nacional.

La competencia continental se disputará los días 16, 17 y 18 de octubre de 2026, en la pista del CARD Pedro Candioti, en la ciudad de Santa Fe. Allí, Peronja tendrá la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta argentina y competir ante los mejores atletas sudamericanos de su categoría.

La convocatoria llega como consecuencia de una temporada en la que el santacruceño volvió a demostrar su crecimiento deportivo. Con apenas unos años de trayectoria en el alto rendimiento, Peronja acumula títulos y marcas que lo posicionaron entre los principales exponentes jóvenes del país.

Su mejor registro personal en salto en alto es de 2,03 metros, una marca que alcanzó luego de una evolución sostenida y que se convirtió en uno de los principales argumentos para su proyección internacional. Además, en mayo de este año se consagró Campeón Nacional U20, superando los 2,00 metros.

El presente de Peronja, sin embargo, no comenzó con este título. El atleta riogalleguense ya había conseguido ser bicampeón de los Juegos de la Araucanía, en las ediciones 2024 y 2025, representando a Santa Cruz y consolidándose como uno de los grandes valores del atletismo provincial.

A fines de 2025 también había dado una señal importante al competir de igual a igual con atletas de la categoría Mayores. En la Copa Nacional de Clubes Mayores, disputada en el CENARD, alcanzó los 2,03 metros y obtuvo el subcampeonato, igualando la marca del histórico y múltiple campeón argentino Carlos Layoy. El título quedó en manos de Layoy por la cantidad de intentos nulos.

Ese rendimiento fue una muestra de que el joven santacruceño ya estaba en condiciones de medirse con los mejores y que su evolución trascendía las categorías formativas.

En ese crecimiento también tuvo un papel importante su llegada a Rosario. Sus primeros pasos federativos estuvieron vinculados al Club IPEI de Río Gallegos, pero a fines del año pasado se radicó en la ciudad santafesina por razones académicas y comenzó a entrenarse con la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA), bajo la conducción del reconocido entrenador Olmes Fornero.

Fue en el marco del Torneo Otoño de la federación rosarina donde Peronja logró alcanzar los 2,03 metros, igualando su actual mejor marca personal y confirmando el salto de calidad que venía mostrando.

Ahora, todo ese recorrido tendrá un nuevo capítulo con la selección nacional. La delegación argentina estará integrada por 72 atletas, 40 hombres y 30 mujeres, que competirán en una de las principales citas del calendario sudamericano.

Para Jeremía, la convocatoria representa la posibilidad de llevar su carrera un paso más allá y representar al país en una competencia internacional. Para Santa Cruz, en tanto, significa volver a ver a uno de sus talentos formados en la provincia ocupar un lugar en el seleccionado argentino.