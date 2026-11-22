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La Argentina condenó las amenazas contra Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), luego de las advertencias realizadas por Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

A través de un comunicado difundido este domingo, la Cancillería manifestó su “más categórica condena” a las intimidaciones contra el funcionario argentino y ratificó su respaldo a la labor que desarrolla al frente del organismo internacional.

“La Argentina condena con firmeza las amenazas de un alto asesor de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi”, escribió el canciller Pablo Quirno al compartir el pronunciamiento oficial.

En el documento, el Gobierno consideró “inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato” y recordó que ya había expresado su rechazo a este tipo de intimidaciones en junio de 2025.

Además, reafirmó su “firme respaldo” a Grossi y a la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA. También exhortó a las autoridades iraníes a poner fin de inmediato a las amenazas contra el director general y el personal del organismo, y reclamó que se garantice la seguridad de quienes cumplen funciones en esa institución.

Qué dijo Irán sobre Rafael Grossi

Las declaraciones que motivaron la reacción argentina fueron realizadas el sábado por Mohammad Reza Naghdi, quien acusó al titular del OIEA de actuar en favor de Israel y lanzó una advertencia sin precisar qué medidas podrían adoptar contra él.

“Recibirá lo que se merece”, afirmó el asesor de la Guardia Revolucionaria. También sostuvo que Grossi “es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento”.

Las amenazas se produjeron luego de que el funcionario argentino reclamara a Teherán que restableciera la cooperación con los inspectores de Naciones Unidas para verificar el estado y el alcance de su programa nuclear.

El asesor de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Reza Naghdi acusó a Grossi de actuar en favor de Israel

Días antes, durante una conferencia de prensa en Viena, Grossi había calificado como insuficiente la colaboración iraní con el organismo. En ese contexto, insistió en la necesidad de recuperar el acceso a instalaciones y material nuclear que todavía no pudieron ser inspeccionados.

El reclamo apunta a garantizar que el OIEA pueda verificar de manera independiente las actividades nucleares de Irán, en medio de las tensiones entre Teherán y la agencia internacional.

La escalada verbal suma un nuevo foco de conflicto entre las autoridades iraníes y el organismo de Naciones Unidas, mientras la Argentina ratificó su respaldo a Grossi y reclamó que pueda ejercer sus funciones sin amenazas ni presiones.