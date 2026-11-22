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“¿Qué hicimos por los más pobres?”. Con esa pregunta contundente, monseñor García Cuerva centró su homilía de este domingo 22 de noviembre en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde invitó a los fieles a revisar su compromiso con quienes más sufren y a reconocer en ellos la presencia de Jesucristo.

En el marco de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el arzobispo retomó el mensaje del Evangelio para cuestionar una mirada indiferente frente al dolor ajeno. Pero uno de los ejes centrales de su reflexión estuvo puesto en la visita del papa León XIV a la Argentina y, particularmente, en los lugares que eligió recorrer.

“¿Por qué el Papa León XIV fue, por ejemplo, al Cottolengo, como obra de misericordia, también acompañando la obra de la Iglesia, por tantos años con los hermanos Orionitas? Porque se fue a encontrar con Cristo en cada una de las personas con discapacidad”, explicó García Cuerva.

En la misma línea, se refirió a la visita del Pontífice a la cárcel de Devoto y sostuvo que allí también fue a encontrarse con Jesús presente en las personas privadas de su libertad. “Porque el mismo Jesús dice: ‘Estuve preso y me visitaste’. Se identifica con aquellos que están detenidos”, señaló.

A partir de esos gestos, el arzobispo planteó que la elección de esos destinos no fue casual: responde a una manera de entender y vivir el Evangelio, que obliga a mirar de frente a quienes muchas veces quedan relegados, son rechazados o permanecen invisibles para la sociedad.

“Jesús se identifica con los que sufren”

Durante su homilía, García Cuerva advirtió que el desafío no consiste solamente en ver las necesidades de los demás, sino en aprender a reconocer en ellos al propio Cristo.

Al reflexionar sobre el Evangelio de Mateo 25, destacó la importancia del verbo “ver”, presente en las preguntas que hacen quienes se encuentran con el Rey: cuándo lo vieron hambriento, sediento, enfermo o preso.

“Jesús se identifica hoy con los que sufren. Jesús se identifica con los últimos. Jesús se identifica con los más pobres y para eso hay que poder descubrirlo, pero verlo no solamente con los ojos físicos, sino también con los ojos del alma”, expresó.

En ese sentido, pidió que la misericordia ayude a limpiar la mirada de los prejuicios, los ideologismos y el rechazo hacia los sectores más vulnerables.

“Pedirle a Dios hoy que con el colirio de su misericordia, con el colirio de su amor, limpie nuestra mirada”, planteó. Y fue categórico al recordar el mensaje del Evangelio: “Mateo 25 en este sentido es contundente”.

La advertencia del Papa León XIV: “Compartan el pan con quien pasa hambre”

Otro de los momentos centrales de la homilía fue la recuperación de las palabras que el papa León XIV dirigió a los jóvenes durante la vigilia del martes 10 de noviembre.

García Cuerva citó el mensaje del Pontífice, que llamó a traducir la fe en gestos cotidianos de solidaridad y cercanía:

“Compartan el pan con quien pasa hambre, abran sus puertas al que no tiene hogar. Visiten a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar”.

El arzobispo también recuperó la referencia del Papa a los sufrimientos que no siempre son visibles: las personas que necesitan un consejo, una palabra de consuelo o simplemente sentirse amadas.

“¿Cuántas ocasiones nos ofrece el Señor para ser como Él?”, había expresado León XIV en su mensaje a los jóvenes, según recordó el arzobispo.

Y destacó especialmente otra de sus invitaciones: “Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia”.

La reflexión de García Cuerva avanzó desde el reconocimiento de Cristo en los más vulnerables hacia la necesidad de asumir un compromiso concreto. Para el arzobispo, la fe no puede quedar reducida a una declaración de principios ni el amor limitarse a un sentimiento.

“Por supuesto que tiene que haber después un acto de amor porque hay que hacer algo por ellos, pero primero es un acto de fe”, explicó al referirse a la presencia de Jesús en quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

En ese punto, retomó una frase del papa Benedicto XVI: “El amor sin Fe es un sentimiento constantemente a merced de la duda”. Y sostuvo que la certeza de encontrar a Cristo en los más necesitados debe fortalecer el compromiso y llevarlo a la acción.

“Queremos comprometernos, queremos llevar ese amor y esa Fe a la acción”, afirmó.

También cuestionó la idea de buscar a Cristo únicamente en los espacios asociados al poder o la grandeza. “¿Cómo es que si quiero acercarme al rey tengo que ir a los más pobres? No tengo que ir a un palacio, tengo que ir a la calle, tengo que ir a los barrios. Tengo que ir a los hospitales, tengo que ir a las cárceles”, reflexionó.

“Ojalá nuestro corazón esté lleno de nombres”

Hacia el final de la homilía, García Cuerva volvió sobre la escena del juicio final narrada en el Evangelio y la convirtió en una pregunta dirigida a cada creyente: qué hizo por quienes tenían hambre, sed, estaban enfermos, presos o necesitaban ayuda.

La imagen del encuentro definitivo con Dios fue el punto de llegada de toda su reflexión. No se tratará solamente de cuánto se dijo o cuánto se creyó, sino de cuánto se hizo por los demás.

“Al final de los tiempos, cara a cara nos encontremos con Dios, nos va a preguntar: ¿Qué hicimos por los más pobres? ¿Qué hicimos por ese Cristo que está presente en los que sufren?”, expresó.

Y cerró con una frase que sintetizó el sentido de su mensaje: “Cuando me digan cuánto amaste, podremos abrir nuestro corazón y ojalá esté lleno de nombres”.

Una invitación a que la fe se traduzca en rostros, historias y acciones concretas, siguiendo el camino que el Evangelio propone y que el papa León XIV volvió a señalar durante su visita a la Argentina.