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Del 8 al 10 de septiembre próximo en la Ciudad de Buenos Aires se desarrollará la tercera edición de la Argentina Energy Week (AEW), organizada por IN-VR a través de The Energy Circle y The Net Zero Circle.

El Grupo La Opinión Austral será media partner de la AEW 2026 que expandirá la arquitectura federal de las ediciones anteriores. Serán 12 las provincias que participarán institucionalmente: Neuquén, Mendoza, San Juan, Jujuy, Catamarca, Salta, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Córdoba y Buenos Aires , frente a las ocho de 2025.

El AEW 2026 está diseñado para coordinar upstream, midstream, renovables, transmisión, minerales críticos y capital cross-border. Cada bloque de la agenda del evento responde a hitos recientes del sector, señalaron desde la organización.

Vaca Muerta ya produce 900.000 barriles de petróleo por día.

Producción nacional

El evento se desarrollará en un escenario favorable para la industria energética argentina impulsada por el presente de Vaca Muerta que robustecieron la balanza energética y exportaciones.

Las comercializaciones de este sector indistrial clave alcanzaron USD 1.745 millones en mayo de 2026, un salto del 167,1% interanual y el mayor superávit energético en la historia del país (USD 1.543 millones).

El crecimiento fue impulsado por la producción de Vaca Muerta, que cerró mayo con 2.484 etapas de fractura, la tercera marca histórica del shale argentino.

El CEO de YPF, Horacio Marín, declaró que el aumento de producción previsto para fines de 2027 sorprenderá al mundo.

Argentina LNG

Asimismo, la Legislatura de Neuquén recibió el 8 de junio pasado el proyecto para formalizar el régimen de estabilidad fiscal por 30 años y la grilla escalonada de regalías para Argentina LNG, la precondición legal para la mayor FID energética en la historia del país.

El proyecto, anclado por YPF, Eni y ADNOC, contempla USD 30 mil millones en su primera fase y una capacidad de 12 Mtpa de GNL en Phase 1, con un plazo de notificación de FID y financiamiento de 24 meses.

RIGI

Los datos publicados por el Ministerio de Economía confirmaron que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) acumula 41 proyectos por USD 140.929 millones de capital comprometido y proyectado, con un potencial de 196.663 empleos.

De estos, 16 proyectos por USD 29.892 millones fueron aprobados por resolución, mientras que 25 proyectos por USD 111.037 millones permanecen bajo evaluación, lo que significa que el pipeline por delante es mayor que lo ya en ejecución.

Primer bono verde internacional de MSU Green Energy

MSU Green Energy colocó el pasado 10 de junio un bono verde internacional por USD 400 millones, sobre suscripto, al 9,75% a 10 años. Los fondos se destinarán al financiamiento de nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento, incluida la expansión de un portafolio de 1.897 MW en activos hidroeléctricos, solares y BESS. La operación confirma la apertura del canal internacional de financiamiento para el build-out renovable argentino.

Curtailment renovable récord coloca la red en el centro de la agenda

CAMMESA reportó durante junio que marzo de 2026 cerró con 91.580 MWh de generación eólica y solar que no pudieron ser despachados al sistema, la mayor restricción al despacho de renovables desde el año 2020.

Cuyo concentró el 65% del total, mientras que la Patagonia acumula siete meses consecutivos como la región más restringida pese a tener algunos de los mejores recursos eólicos del mundo. Las cámaras del sector (CEA, CADER y AGEERA) han advertido que la expansión de la generación no fue acompañada por inversión equivalente en transmisión.

Minerales críticos, IA y el vector cross-border

El RIGI aprobó el 8 de junio la Fase 2 del proyecto Sal de Oro de POSCO en el Salar del Hombre Muerto por USD 208 millones, el décimo proyecto minero aprobado bajo el régimen.

La participación de la minería en el pipeline RIGI confirma que la demanda eléctrica del litio y el cobre se ha convertido en un underwriter de la demanda renovable argentina. En paralelo, el presidente de Genneia, Jorge Brito, posicionó al país durante la 56ª Asamblea de la OEA en Panamá como hub global de energía limpia e inteligencia artificial, anclado en más de 6.000 MW de capacidad renovable instalada.

El vector cross-border también se reforzó con proyecciones de OLADE que anticipan un aumento significativo del comercio gasífero Argentina-Brasil durante la próxima primavera bajo condiciones de El Niño.

AEW 2026: la sala donde se coordina el ciclo

La tercera edición de Argentina Energy Week reúne a 200 tomadores de decisión senior en dos jornadas de trabajo a puertas cerradas, con doce provincias representadas institucionalmente y la participación confirmada de operadores nacionales y provinciales, IOCs internacionales, prestamistas multilaterales, mercados de capital y autoridades federales. El programa abre el 8 de septiembre con un VIP Icebreaker Reception y continúa con dos días de sesiones plenarias, paneles de trabajo y oportunidades de networking estructurado.

Oradores confirmados

Los oradores confirmados son Tristan Socas (Presidente y Gerente General, ENARSA), Gustavo Báez (Team Leader, CAMMESA), Lucas Estrada (Presidente, EPSE San Juan), Dr. Exequiel Lello (Presidente, JEMSE), Mauricio Pinti (Gerente General, EMESA), Matías Tosso (Secretario de Energía y Minería, La Pampa), Florencia Castagnani (Coordinadora General, CADER), Alfredo Bonatto (CEO, Petróleos Sudamericanos), Nicolás Berson (Managing Director, TotalEnergies Renovables Argentina), Nicolás González Rouco (Country Manager, Martifer Renewables), Luis Medina (Senior Investment Officer, IFC), Guillaume Legaré (Head of South America, TMX / TSX) e Ilse Couge (Head of Cooperation, Comisión Europea).