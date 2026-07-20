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La Selección Argentina regresó este lunes al país luego de consagrarse subcampeona del Mundial 2026, tras caer ante España en la final.

La delegación aterrizó cerca de las 18:20 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo del vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, donde fue recibida en un acto protocolar y por una gran cantidad de hinchas. En una segunda aeronave viajaron los familiares de los futbolistas.

Hinchas esperan la llegada de la Selección en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: Olé/Santigo García.

El grupo estuvo encabezado por el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sin embargo, el plantel no volvió completo, ya que varios jugadores permanecieron en el exterior por compromisos con sus clubes.

Además de Lionel Messi, entre las ausencias figuran Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso.

El capitán continuó en Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, mientras que otros integrantes del seleccionado viajaron directamente a Europa para iniciar la pretemporada con sus respectivos equipos.

Con la llegada a Ezeiza, la Albiceleste cerró oficialmente su participación en la Copa del Mundo, torneo en el que alcanzó una nueva final y volvió a ubicarse entre las mejores selecciones del planeta.

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