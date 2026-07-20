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Sabrina Cortez, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida; la influencer utilizó sus redes para confirmar el fallecimiento de su madre, quien había sido diagnosticada con cáncer; a través de una extensa y emotiva carta, despidió a su progenitora.

Junto al mensaje, publicó un álbum de fotografías familiares que repasó distintos momentos vividos junto a su mamá, desde recuerdos de la infancia hasta imágenes más recientes.

En el comienzo de su carta, Sabrina describió el profundo vacío que le dejó la pérdida y reconoció que, todavía, no logra encontrar respuestas frente al dolor. “No tengo palabras para describir el dolor y el vacío que siento; intento encontrar respuestas, pero, hoy, no las tengo; no encuentro consuelo en pensar que, ahora, sos un ángel o en tantas frases que se dicen para aliviar una pérdida”, escribió.

La ex “hermanita” también habló del duro proceso que atravesó toda la familia durante la enfermedad y definió, al cáncer, como una experiencia devastadora para quienes acompañan a un ser querido. “Esta enfermedad es cruel; se lleva demasiado, no solo del que la padece, sino, también, de toda la familia que lucha al lado”, dijo, al recordar los meses que compartieron durante el tratamiento.

A lo largo del texto, destacó la fortaleza con la que su mamá enfrentó la enfermedad y, aseguró, que esa actitud será una enseñanza que conservará para siempre. “Lo único que sé, es que vi tu lucha; vi cómo peleaste hasta el último segundo por quedarte un ratito más con nosotros y, eso, nunca lo voy a olvidar”, expresó.

Además de recordar a su madre, Sabrina aprovechó la publicación para compartir una reflexión dirigida a quienes tienen familiares o amigos atravesando situaciones similares; invitó a acompañar, a estar presentes y no dejar pasar la oportunidad de expresar afecto. “Abracen, acompañen, escriban ese mensaje, hagan esa llamada, acérquense aunque no sepan qué decir, porque una red de amor sostiene cuando ya no quedan fuerzas y, muchas veces, un “estoy con vos” puede cambiar un día entero”, sostuvo.

En otro tramo de la despedida, confesó que, todavía, no puede imaginar cómo será la vida sin su mamá, aunque prometió mantener vivos los valores y enseñanzas que recibió durante toda su vida. “No sé cómo será el mañana; no sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos; nadie lo sabe, pero, sí te puedo prometer una cosa: la fuerza y la valentía que nos enseñaste nunca se van a abandonar”, indicó.

Sobre el final del mensaje, recordó, con emoción, la personalidad de su madre, a quien definió como una mujer de fuerte carácter, luchadora y generosa; también, agradeció el respaldo incondicional que siempre recibió en cada decisión personal. “Siempre admiré tu personalidad, tu carácter, tu fuego, tu forma de ir de frente, de luchar por lo que querías, de no rendirte y de amar con todo el corazón”, manifestó.

La despedida concluyó con un mensaje cargado de amor y gratitud que conmovió a sus seguidores. “Gracias por ser mi mamá. Gracias por luchar tanto. Gracias por enseñarme que, incluso en los momentos más difíciles, se puede seguir amando con toda el alma. Gracias por esta hermosa familia que formaste. Te voy a extrañar TODOS los días de mi vida. Te amo para siempre, mamá”, cerró.

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