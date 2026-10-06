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Wanda Nara transformó una ambientación temática, sobre la capital francesa, para referirse a una de las etapas más complejas de su historia personal; en la última emisión de “MasterChef Celebrity” (Telefe), el estudio lució una ornamentación inspirada en Francia, marco que dio pie a que, la conductora, realizara una picante declaración sobre sus años de residencia en territorio europeo junto a Mauro Icardi.

Todo comenzó cuando, un integrante del jurado, observó que el decorado parecía transportarla a la capital gala; la conductora confirmó la apreciación al señalar que habitó allí durante “tres, casi cuatro años”, en una charla que mantenía un tono ameno.

Sin embargo, al ser consultada sobre si había adquirido fluidez en el idioma local, la animadora cambió el eje de la conversación al manifestar: “No aprendí ni una palabra”; seguidamente, la mediática profundizó sobre la huella de ese período sosteniendo: “No me acuerdo de más nada. Como que borré esa etapa de mi vida. Necesito hoy recordar cosas lindas”. Las palabras no pasaron desapercibidas para Diego Poggi, quien, en la transmisión en directo vía streaming, remarcó el impacto de la frase.

La frase de la conductora resonó, de manera inevitable, entre los espectadores debido al trasfondo del denominado “Wandagate”; aquella estadía, vinculada, originalmente, al paso de Icardi por el Paris Saint-Germain, quedó marcada por el encuentro clandestino que el futbolista mantuvo con Eugenia “China” Suárez el 26 de septiembre de 2021 en el hotel Le Royal Monceau, hecho que desencadenó el conflicto público semanas después con las publicaciones de Wanda en Instagram y su posterior viaje a Milán junto a Zaira Nara.

Aunque en aquel momento los implicados desmintieron una cita presencial y la pareja intentó una reconciliación, la historia terminó con la separación definitiva en julio de 2024; recientemente, el propio jugador reavivó la polémica el 26 de septiembre de 2026, al cumplirse cinco años del suceso, publicando una imagen de la fachada del emblemático hotel parisino junto a la actriz con una dedicatoria que decía: “El tiempo pasa, pero, aquella noche, sigue intacta en mi memoria; sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, confirmando, así, lo ocurrido en la fecha “26.09.21”.

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