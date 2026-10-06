El astro argentino Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa de su partido despedida con la Selección argentina.

La distinción fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, que resolvió homenajear al futbolista por su trayectoria y por los logros alcanzados con la camiseta nacional, entre los que se destaca la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

En los considerandos de la resolución se señala que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

El documento también resalta su papel como capitán en la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa América 2024. Asimismo, menciona el subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sostiene que integró el primer plantel de la historia del fútbol argentino en conseguir cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

La UBA precisó, además, que la distinción forma parte de una tradición internacional de reconocidas instituciones académicas que reconocen la excelencia, trascendencia e influencia de figuras que, a través del deporte, alcanzaron logros destacados y se convirtieron en referentes dentro de sus ámbitos.

Qué dijo Messi tras recibir el reconocimiento

Messi expresó su emoción por la distinción: “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”.

Y agregó emocionado: “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”.

El astro argentino se mostró emocionado al recibir la distinción y aseguró que se trató de “un orgullo muy grande”.

El Consejo Superior de la UBA

El Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Está integrado por el rector, las y los decanos de las trece facultades y cinco representantes de cada uno de los claustros: profesores, graduados y estudiantes.

Durante el acto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, valoró la trayectoria del capitán argentino: “La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”.

Por su parte, el rector Ricardo Gelpi afirmó: “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”.

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