Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, mantuvo este martes en Washington una agenda intensa que combinó contactos con el sector privado y una visita al Departamento de Estado, en la antesala de una cumbre ministerial decisiva prevista para el miércoles.

El encuentro, impulsado por Estados Unidos, estará centrado en minerales críticos y concluirá con la firma de un acuerdo marco por parte de la Argentina para profundizar la cooperación en el abastecimiento de insumos considerados estratégicos.

La jornada comenzó con una exposición ante empresarios, en la que el funcionario subrayó el potencial del país, y continuó durante la tarde con una reunión junto al vicesecretario de Estado, Christopher Landau, segundo de Marco Rubio en la estructura diplomática norteamericana.

Personas al tanto de la conversación señalaron a Clarín que el intercambio en la sede oficial resultó “excelente”. Landau cuenta con amplio conocimiento de la región y domina el español, en parte por la trayectoria de su padre, quien fue embajador en Paraguay, Chile y Venezuela, y por su propia experiencia como representante en México.

Durante el diálogo se abordaron cuestiones de alcance global y regional, además del eje vinculado a los minerales críticos, tópico central de la convocatoria que tendrá lugar este miércoles.

Según precisó el mencionado portal, la Argentina suscribirá el acuerdo marco promovido por Washington, orientado a garantizar “mercados transparentes” entre los países participantes y a preservar precios de referencia, con el objetivo de evitar interferencias externas en la fijación de valores, en una alusión implícita a China.

Desde el organismo estadounidense indicaron que Landau “destacó la importancia estratégica de la colaboración entre Estados Unidos y Argentina en este sector y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el fortalecimiento de los lazos económicos, de inversión y energéticos”.

El vocero añadió que, en ese contexto, el funcionario norteamericano también “elogió el liderazgo de Argentina y su compromiso compartido con la promoción de la seguridad y estabilidad internacionales”.

La visita de Quirno se produce luego de que The New York Times informara, el viernes pasado, acerca de la eventual recepción por parte del país de migrantes deportados desde Estados Unidos.

Consultadas sobre si esa cuestión formó parte de la charla con Landau, fuentes oficiales respondieron que existen conversaciones alrededor de “muchos temas con Estados Unidos y otros países”, aunque aclararon que el Gobierno evita realizar anuncios antes de que los acuerdos estén cerrados.

El canciller Pablo Quirno junto al embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, durante su paso por el Atlantic Council, en Washington.

Previo al paso por el Departamento de Estado, el canciller participó de un encuentro reservado con ejecutivos en el Atlantic Council. Por la sede ubicada en la calle 14 pasaron representantes de compañías de los sectores energético, agroindustrial y farmacéutico, entre ellas Chevron, VISA, Shell, Eni, Roche, Merck y Corteva Agriscience.

Aunque la reunión se desarrolló a puertas cerradas, se pudo reconstruir que allí se expusieron las oportunidades de inversión en la Argentina, los alcances del RIGI y el entendimiento comercial con Estados Unidos que aún no fue formalizado y permanece bajo estricta confidencialidad. En ese ámbito no surgieron consultas vinculadas a la renuncia de Marco Lavagna ni al INDEC.

Los empresarios plantearon igualmente inquietudes sobre un eventual acuerdo para recibir migrantes expulsados desde territorio estadounidense, pero Quirno, en línea con la postura oficial, reiteró que no se realizan comentarios de iniciativas que no cuentan con confirmación.

El titular de la Cancillería estuvo acompañado por el embajador Alec Oxenford, el jefe de misión adjunto Juan Cortelletti y otros integrantes de la representación argentina en Washington. Por parte del Atlantic Council participaron Adrianne Arsht, vicepresidenta y fundadora del Centro Arsht para América Latina, y Jason Marzack, director senior del instituto.

Leé más notas de La Opinión Austral