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La Selección Argentina vuelve a jugar este miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA. El encuentro comenzará a las 21 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y tendrá como una de sus principales novedades la presencia de Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el ataque.

Para quienes buscan cómo ver Argentina vs. Bolivia en vivo, la alternativa oficial disponible en Argentina es TyC Sports, mientras que el partido también puede seguirse online a través de TyC Sports Play. La plataforma confirmó que el encuentro será exclusivo para suscriptores y que requiere identificación y validación con el cableoperador.

Argentina vs. Bolivia: a qué hora juegan

El partido entre Argentina y Bolivia se disputará este miércoles desde las 21:00, hora argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El horario confirmado para Argentina también coincide con Brasil, Paraguay y Uruguay. En otros países de la región, el comienzo será a las 20 en Chile, Bolivia y Venezuela; a las 19 en Ecuador, Perú y Colombia.

Los horarios para ver Argentina vs. Bolivia:

Argentina: 21:00.

21:00. Brasil: 21:00.

21:00. Paraguay: 21:00.

21:00. Uruguay: 21:00.

21:00. Chile: 20:00.

20:00. Bolivia: 20:00.

20:00. Venezuela: 20:00.

20:00. Colombia: 19:00.

19:00. Perú: 19:00.

19:00. Ecuador: 19:00.

19:00. México: 18:00.

El encuentro corresponde a un amistoso internacional y será el primero de la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026. La AFA confirmó que luego enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre.

La probable formación de Argentina contra Bolivia

Con las últimas pruebas realizadas por Scaloni, el equipo que se perfila para enfrentar a Bolivia estaría conformado por:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Matías Soulé, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

La principal confirmación es la dupla de ataque integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. En tanto, algunas posiciones todavía podían presentar alternativas antes del comienzo del encuentro.

Dónde ver Argentina vs. Bolivia en vivo

La transmisión oficial del partido estará disponible por TyC Sports.

De acuerdo con la información publicada por la señal, el encuentro podrá verse en los siguientes canales según el operador:

Flow: canales 22 en SD y 101 en HD.

canales 22 en SD y 101 en HD. DirecTV: canales 629 en SD y 1629 en HD.

canales 629 en SD y 1629 en HD. Telecentro: canales 106 en SD y 1018 en HD.

También existe una alternativa online oficial: TyC Sports Play. La plataforma ya tiene publicado el evento Argentina vs. Bolivia, programado para las 21, y señala que es exclusivo para abonados.

Para acceder a la transmisión por internet es necesario registrarse o identificarse en la plataforma y validar el acceso mediante el cableoperador correspondiente.

Chau Pelota Libre y Xuper TV: cuáles son las opciones oficiales

En las búsquedas previas a los partidos de la Selección Argentina suelen aparecer consultas relacionadas con Pelota Libre, Xuper TV y otras páginas de streaming. Para este encuentro, la alternativa de transmisión oficial informada es TyC Sports, tanto a través de sus señales televisivas como mediante TyC Sports Play.

Por ese motivo, quienes quieran seguir el partido online cuentan con una plataforma oficial que ya tiene habilitado el evento Argentina vs. Bolivia. TyC Sports Play muestra el amistoso dentro de su programación y especifica las condiciones de acceso.

La opción permite evitar transmisiones de origen no verificado y acceder al partido mediante la plataforma que tiene publicado oficialmente el encuentro.

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.

Argentina vs. Bolivia: cómo llega la Selección

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará el partido en Córdoba sin Lionel Messi. El capitán no participará de los primeros dos amistosos de esta fecha FIFA y su presencia quedó reservada para el encuentro ante Benín, el 6 de octubre, que marcará su despedida del seleccionado.

La AFA confirmó el calendario de los tres partidos: Argentina-Bolivia será este miércoles 30 de septiembre a las 21 en Córdoba; Argentina-Burkina Faso se jugará el sábado 3 de octubre a las 21 en el Monumental; y Argentina-Benín será el martes 6 de octubre a las 20, también en River.

La ausencia de Messi abre espacio para nuevas variantes dentro del equipo de Scaloni. Una de las principales será la prueba de Lautaro Martínez y Julián Álvarez como dupla ofensiva.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, juntos en el ataque

Scaloni confirmó en la conferencia previa que los dos delanteros compartirán el frente de ataque ante Bolivia.

El entrenador explicó:

“En principio van a jugar juntos Lautaro y Julián, al menos este partido. Es una linda prueba para los dos y ver qué nos pueden aportar. En un futuro veremos, son dos grandes jugadores y ahora tenemos la oportunidad de que puedan jugar”.

La decisión constituye una de las principales novedades del equipo argentino para el amistoso en Córdoba. Con Messi fuera de la convocatoria para este encuentro, el cuerpo técnico probará una estructura ofensiva con dos delanteros de referencia.

Además, Nicolás Paz aparece entre las opciones para ocupar un lugar en la zona de generación de juego, mientras que Franco Mastantuono también fue evaluado durante los entrenamientos.

Qué dijo Scaloni sobre Nicolás Paz y Franco Mastantuono

La renovación del seleccionado también se observa en las alternativas que maneja el entrenador para cubrir los espacios ofensivos.

Scaloni fue consultado por la posibilidad de que Nicolás Paz y Franco Mastantuono jueguen juntos y respondió:

“Pueden jugar juntos, pero en principio jugaría uno de los dos. Los hemos probado juntos y ganas no faltan. Lo intentaremos en algún momento”.

Los entrenamientos previos dejaron a Paz con posibilidades de comenzar desde el inicio ante Bolivia, aunque el cuerpo técnico también evaluó otras variantes.

La probable formación incluye además a Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister en el mediocampo, mientras que Facundo Medina y Román Vega aparecen como alternativas para el lateral izquierdo.

Qué pasará con la camiseta número 10

La ausencia de Messi también tendrá un reflejo particular en la camiseta de la Selección Argentina. Scaloni confirmó que el número 10 no será utilizado durante estos primeros partidos de la fecha FIFA.

El entrenador explicó:

“En estos partidos no tenemos la obligación de que alguno use la 10, así que hasta el partido de Leo no se la daremos a nadie”.

De esta manera, el dorsal quedará reservado para Messi durante el encuentro frente a Benín, que será el último que disputará con la camiseta argentina.

Consultado sobre quién podría utilizar posteriormente el número 10, Scaloni evitó adelantar una decisión:

“Después ya veremos a quién se la daremos. Aún no lo hemos definido”.

Argentina vuelve a jugar en Córdoba

El partido contra Bolivia también significará el regreso de la Selección Argentina al Mario Alberto Kempes, donde el conjunto nacional no juega desde febrero de 2022.

El último antecedente en Córdoba fue el triunfo 1-0 ante Colombia por las Eliminatorias para Qatar 2022. En aquel partido tampoco estuvo Messi y Lautaro Martínez marcó el único gol del encuentro.

Más de cuatro años después, Argentina vuelve al escenario cordobés para iniciar una nueva serie de amistosos y con una formación que tendrá una de sus principales novedades en la dupla ofensiva.

Todos los datos de Argentina vs. Bolivia

Partido: Argentina vs. Bolivia

Fecha: miércoles 30 de septiembre de 2026

Hora: 21:00

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

Competencia: amistoso internacional

Árbitro: Jhon Ospina, de Colombia

TV: TyC Sports

Online: TyC Sports Play

DT de Argentina: Lionel Scaloni

DT de Bolivia: Óscar Villegas

La Selección Argentina se prepara así para volver a la cancha después del Mundial 2026. El partido comenzará a las 21, podrá verse por TyC Sports y tendrá transmisión online oficial mediante TyC Sports Play, mientras que el equipo de Scaloni probará por primera vez desde el inicio una delantera con Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos.