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La Selección Argentina vuelve a presentarse este miércoles ante Bolivia, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro marcará el regreso del equipo dirigido por Lionel Scaloni después de la final del Mundial 2026 y tendrá como una de sus principales novedades la presencia de Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el ataque, mientras que Lionel Messi no estará en el plantel para este compromiso.

El partido será el primero de los tres amistosos que la Albiceleste disputará durante esta fecha FIFA. Luego se medirá con Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y cerrará la serie el martes 6 frente a Benín, encuentro anunciado como la despedida de Messi de la Selección Argentina.

Argentina vs. Bolivia: hora, estadio y dónde ver el partido

El encuentro entre Argentina y Bolivia se disputará este miércoles 30 de septiembre a partir de las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina.

La transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports y Telefe, según la información difundida en la previa del encuentro.

Se trata del regreso de la Selección a Córdoba después de más de cuatro años. El último antecedente del conjunto nacional en el Kempes fue el triunfo 1-0 frente a Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, disputado el 1° de febrero de 2022. En aquella oportunidad, Argentina no contó con Messi y Lautaro Martínez marcó el gol del triunfo.

Ahora, el escenario cordobés recibirá a un seleccionado que atraviesa una etapa de transición después del Mundial 2026 y que afrontará esta serie de amistosos con la mirada puesta también en la renovación del plantel.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán el ataque

La principal novedad del equipo que prepara Scaloni estará en la delantera. Lautaro Martínez y Julián Álvarez serán los dos delanteros de Argentina, una alternativa que el entrenador confirmó antes del encuentro.

En la conferencia de prensa previa al partido, Scaloni explicó la decisión y dejó planteada la prueba que representa para ambos futbolistas:

“En principio van a jugar juntos Lautaro y Julián, al menos este partido. Es una linda prueba para los dos y ver qué nos pueden aportar. En un futuro veremos, son dos grandes jugadores y ahora tenemos la oportunidad de que puedan jugar”.

La presencia de los dos delanteros supone una modificación respecto de esquemas en los que uno de ellos ocupó el centro del ataque y el otro ingresó desde otra posición o como alternativa. En Córdoba, el cuerpo técnico probará directamente la convivencia entre ambos en el frente ofensivo.

Lautaro Martínez llega además como uno de los futbolistas que aparecen entre los nuevos referentes del seleccionado, mientras que Julián Álvarez tendrá la posibilidad de jugar en su provincia, en un partido que volverá a reunir a la Selección con el público del interior del país.

Nico Paz y Mastantuono, las opciones para ocupar el lugar creativo

Otra de las cuestiones que Scaloni trabaja en esta nueva etapa está relacionada con la generación de juego. La ausencia de Messi abre la posibilidad para que otros futbolistas tengan mayor participación en la construcción ofensiva.

Uno de los puestos que todavía presentaba alternativas era el de mediocampista ofensivo. Nicolás Paz y Franco Mastantuono fueron probados por el entrenador y aparecen como opciones para ocupar ese espacio.

Scaloni también se refirió a la posibilidad de que ambos compartan el campo de juego, aunque aclaró que, en principio, uno de los dos comenzaría desde el arranque:

“Pueden jugar juntos, pero en principio jugaría uno de los dos. Los hemos probado juntos y ganas no faltan. Lo intentaremos en algún momento”.

Los últimos entrenamientos dejaron a Nicolás Paz con posibilidades de integrar el equipo inicial, aunque Matías Soulé y Valentín Barco también tuvieron participación en los ensayos y mantienen chances de formar parte del once.

El probable equipo de la Selección Argentina ante Bolivia

Con las pruebas realizadas durante los últimos entrenamientos, el equipo que aparece como probable para enfrentar a Bolivia estaría integrado por:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Matías Soulé, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Director técnico: Lionel Scaloni.

La defensa también presenta algunas cuestiones a definir. Facundo Medina aparece como una de las opciones para ocupar el lateral izquierdo, aunque Román Vega fue evaluado durante los entrenamientos.

En el mediocampo, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister se perfilan para compartir el eje, mientras que la zona ofensiva es la que concentra las principales pruebas del entrenador.

Agustín Giay, por su parte, aparece como una de las novedades en el lateral derecho.

Scaloni y una Selección sin Messi: qué pasará con la camiseta número 10

El partido contra Bolivia también será el primero de esta serie de amistosos en el que Lionel Messi no estará presente. El capitán y máximo referente del seleccionado fue incluido en la convocatoria para esta fecha FIFA, pero su participación está reservada para el encuentro del 6 de octubre frente a Benín.

Ese partido será anunciado como su despedida de la Selección Argentina.

Scaloni confirmó además que la camiseta número 10 no será utilizada por otro jugador durante los encuentros previos a la despedida del rosarino. El entrenador explicó:

“En estos partidos no tenemos la obligación de que alguno use la 10, así que hasta el partido de Leo no se la daremos a nadie”.

La definición también alcanza al amistoso frente a Burkina Faso. Recién en el partido contra Benín Messi volverá a vestir el número que utilizó durante buena parte de su trayectoria con la Albiceleste.

Sobre quién podría utilizar la camiseta después de la despedida, Scaloni evitó anticipar una decisión:

“Después ya veremos a quién se la daremos. Aún no lo hemos definido”.

El entrenador también señaló que la intención es que el número tenga un único destinatario cuando finalmente vuelva a utilizarse.

El regreso de Argentina después de la final del Mundial 2026

El encuentro ante Bolivia será el primer partido de la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026, en la que cayó frente a España en tiempo extra.

La nueva etapa comienza con una serie de tres amistosos que permitirá a Scaloni evaluar alternativas y darle minutos a distintos futbolistas. La convocatoria incluyó tanto a jugadores que ya forman parte habitual del seleccionado como a nombres que buscan consolidarse en el ciclo.

La fecha FIFA también está atravesada por la despedida de Messi. Antes de ese encuentro, Argentina deberá afrontar los compromisos ante Bolivia y Burkina Faso, dos partidos que servirán para observar cómo funciona el equipo sin el rosarino en cancha.

En ese contexto, la sociedad entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez será uno de los principales focos del partido en Córdoba.

Bolivia llega después de una derrota ante Paraguay

Del otro lado estará Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, que afronta el amistoso como parte de su preparación para el próximo ciclo internacional.

El seleccionado boliviano viene de perder 2-0 frente a Paraguay y buscará sumar minutos ante Argentina en Córdoba.

La Verde también tendrá que definir su formación antes del encuentro. En la previa, el entrenador no había confirmado públicamente el equipo que utilizará frente a la Albiceleste.

Argentina, en cambio, llega con buena parte de su estructura definida y con el foco puesto en las variantes ofensivas que puede ofrecer una dupla integrada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Argentina vuelve a jugar ante su público en Córdoba

El regreso del seleccionado al interior del país también generó una importante expectativa entre los hinchas. El plantel arribó a Córdoba durante la noche del martes y fue recibido por una multitud en las inmediaciones del hotel donde quedó concentrado.

Sin Messi, los simpatizantes buscaron especialmente a los futbolistas que empiezan a asumir un rol central dentro del seleccionado, entre ellos Cristian Romero, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Los jugadores se acercaron a los hinchas después de llegar al hotel, donde firmaron autógrafos y se tomaron fotografías.

La presentación de este miércoles tendrá, además, un significado particular para Julián Álvarez y Cristian Romero, ambos nacidos en Córdoba, que volverán a jugar con la camiseta de la Selección en su provincia.

Los detalles del amistoso Argentina-Bolivia

Partido: Argentina vs. Bolivia

Competencia: amistoso internacional

Fecha: miércoles 30 de septiembre de 2026

Hora: 21

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Televisión: TyC Sports y Telefe

DT de Argentina: Lionel Scaloni

DT de Bolivia: Óscar Villegas

La Selección Argentina afrontará así su primer compromiso de la fecha FIFA y lo hará con una formación que tendrá como principal atractivo la dupla Lautaro Martínez-Julián Álvarez, mientras Lionel Messi espera su último partido con la camiseta albiceleste, previsto para el 6 de octubre ante Benín.

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