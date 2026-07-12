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La Selección Argentina derrotó 3 a 1 a Suiza en el tiempo suplementario por los cuartos de final del Mundial 2026 y, además de meterse entre los cuatro mejores del torneo, alcanzó un récord histórico que ningún otro seleccionado había conseguido en la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a mostrar carácter en un partido que se definió recién en el alargue. En el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Albiceleste encontró la diferencia gracias a su poder de fuego ofensivo y selló el pase a las semifinales, instancia en la que enfrentará a Inglaterra, que dejó en el camino a Noruega.

Más allá de la clasificación, el triunfo dejó un dato que quedará registrado en la historia de los Mundiales. La victoria sobre Suiza le permitió a Argentina establecer una nueva marca goleadora y superar un récord que hasta ahora pertenecía a Uruguay.

El récord histórico que consiguió Argentina en los Mundiales

Según las estadísticas difundidas por el especialista español Mister Chip, Argentina se convirtió en la primera selección en marcar al menos dos goles o más en 12 partidos consecutivos de una Copa del Mundo, una racha inédita desde la creación del certamen.

La serie comenzó en el Mundial de Qatar 2022, cuando la Albiceleste derrotó 2 a 0 a México por la fase de grupos. Desde entonces, el equipo de Scaloni convirtió dos o más goles en todos sus encuentros mundialistas.

La seguidilla incluye las victorias frente a México, Polonia, Australia y Croacia en Qatar 2022, además de los empates ante Países Bajos y Francia, que luego terminaron con clasificación argentina en las definiciones por penales. En el Mundial 2026, la Selección mantuvo esa contundencia ofensiva y marcó dos o más tantos en cada uno de sus compromisos.

El impresionante poder goleador de la Selección Argentina

El último partido de un Mundial en el que Argentina no logró convertir al menos dos goles fue justamente el debut en Qatar 2022 frente a Arabia Saudita. En aquel encuentro, Lionel Messi anotó de penal, pero el seleccionado cayó por 2 a 1, en un duelo que también tuvo dos goles anulados a Lautaro Martínez por posición adelantada. Desde entonces, el equipo campeón del mundo sostuvo una eficacia ofensiva que lo llevó a romper el récord histórico y transformarse en el seleccionado más goleador del Mundial 2026.

Con los tres tantos convertidos frente a Suiza, Argentina llegó a 17 goles en apenas seis partidos y lidera la tabla de equipos con más anotaciones en el certamen. Francia, que también avanzó a las semifinales, aparece como su inmediato perseguidor con 16 conquistas.

Así quedó el ranking histórico de partidos consecutivos con dos o más goles en los Mundiales

Argentina: 12 partidos.

Uruguay: 11 partidos.

Alemania: 10 partidos.

Hungría: 9 partidos.

Francia: 8 partidos.

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