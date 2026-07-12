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La FIFA resolvió no sancionar a la Selección Argentina luego de analizar el reclamo presentado por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) por los festejos realizados por los jugadores argentinos tras la victoria ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

La decisión fue comunicada después de una revisión llevada adelante por las autoridades del organismo internacional y representó una noticia positiva para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que pudo afrontar la recta decisiva de la Copa del Mundo sin consecuencias disciplinarias derivadas de la polémica.

La resolución se conoció en la previa del encuentro frente a Suiza por los cuartos de final, aunque volvió a estar en el centro de la escena tras confirmarse el cruce entre Argentina e Inglaterra en semifinales.

Por qué Inglaterra pidió sanción

La controversia comenzó tras la difusión de un video grabado en el vestuario argentino luego del triunfo ante Egipto.

En las imágenes podía verse a los futbolistas celebrando la clasificación con una canción cuya letra incluía referencias a las Islas Malvinas. La situación fue considerada ofensiva por sectores vinculados al fútbol inglés, lo que motivó una presentación formal de la FA ante la FIFA.

A partir de esa denuncia, la federación inglesa solicitó que se evaluara la conducta de los jugadores argentinos y que se aplicaran las sanciones correspondientes en caso de detectar alguna infracción a los reglamentos disciplinarios.

La FIFA descartó cualquier tipo de castigo

Tras varios días de análisis, la FIFA concluyó que no correspondía aplicar medidas contra la delegación argentina.

Según se informó, la decisión contempló tanto el aspecto disciplinario como el económico, por lo que la Albiceleste no recibió multas ni suspensiones relacionadas con los festejos posteriores al encuentro frente a Egipto.

La determinación puso fin a una controversia que había generado repercusión durante varios días y despejó cualquier incertidumbre para el cuerpo técnico y los jugadores argentinos en plena competencia.

Malestar en Inglaterra por la resolución

La decisión de la FIFA provocó malestar en Inglaterra, donde la federación impulsó el reclamo con la expectativa de que el organismo tomara algún tipo de medida contra los futbolistas argentinos.

Sin embargo, la negativa no fue el único revés que recibió la FA. Paralelamente, otro pedido presentado por la entidad inglesa también obtuvo una respuesta desfavorable.

La situación incrementó el descontento en el entorno del seleccionado europeo, especialmente porque afecta de manera directa la planificación del equipo de cara a la semifinal frente a Argentina.

El caso Jarell Quansah que preocupa a los ingleses

La Asociación Inglesa de Fútbol también había solicitado la revisión de la sanción impuesta al defensor Jarell Quansah, expulsado durante el encuentro de octavos de final en el que Inglaterra derrotó a México por 3 a 2.

La intención era reducir o dejar sin efecto el castigo para que el futbolista pudiera estar disponible en las instancias decisivas del torneo.

Jarell Quansah.

No obstante, la respuesta de la FIFA fue contundente. El organismo no solo rechazó la apelación, sino que además decidió ampliar la sanción con una fecha adicional de suspensión.

La resolución dejó al defensor complicó los planes del cuerpo técnico inglés, en uno de los partidos más importantes del campeonato.

Dolor de cabeza para Thomas Tuche

La ausencia de Quansah representa una preocupación significativa para el entrenador Thomas Tuchel de cara al duelo de semifinales frente a la Selección Argentina.

El defensor era considerado una pieza importante dentro de la estructura defensiva inglesa y su baja obliga al entrenador a buscar alternativas para afrontar un encuentro de máxima exigencia ante el vigente campeón del mundo.

Por ese motivo, la resolución de la FIFA generó una doble frustración en Inglaterra: por un lado, la federación no consiguió que se sancionara a la Selección Argentina; por el otro, tampoco logró revertir el castigo a uno de los futbolistas que Tuchel consideraba fundamentales dentro de su esquema defensivo.