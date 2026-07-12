El trauma que aún persigue a David Beckham desde el Argentina-Inglaterra del Mundial 1998: “No podía comer ni dormir” El cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 vuelve a poner en escena uno de los capítulos más recordados de esa histórica rivalidad. A casi tres décadas del duelo de Francia 1998, reaparecen las confesiones de David Beckham sobre el partido que lo marcó para siempre y al que define como "el peor día de su carrera".

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El choque entre Argentina e Inglaterra vuelve a despertar viejos recuerdos. Después de que ambos seleccionados sellaran su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 —la Albiceleste tras vencer a Suiza e Inglaterra luego de superar a Noruega—, el próximo miércoles volverán a enfrentarse por un lugar en la final.

El partido tendrá un atractivo especial. Además de una rivalidad histórica, habrá un duelo particular entre dos de los grandes protagonistas del Inter Miami: Lionel Messi, capitán del conjunto estadounidense, y David Beckham, presidente y copropietario de la franquicia de la Major League Soccer (MLS).

Y cada vez que Argentina e Inglaterra se cruzan en una Copa del Mundo, resulta inevitable recordar uno de los episodios más dolorosos en la carrera del exmediocampista inglés: su expulsión frente al equipo de Daniel Passarella en los octavos de final del Mundial de Francia 1998.

David Beckham y el trauma que le dejó el Mundial de Francia 1998

Aunque nunca dejó de estar vinculado al fútbol, la llegada de Lionel Messi al Inter Miami volvió a colocar a David Beckham en el centro de la escena internacional. Sin embargo, en su serie documental “Beckham”, producida por Netflix, el exjugador del Manchester United y Real Madrid abrió una de las heridas más profundas de su vida.

En el documental recordó cómo vivió la eliminación de Inglaterra frente a Argentina y las consecuencias que sufrió tras ser expulsado por una agresión a Diego Simeone.

“Nunca hablé de eso, no puedo hacerlo. No comía ni dormía, hizo mella en mí, no me conocía a mí mismo”, confesó Beckham.

“Yo era un desastre. No sabía qué hacer”, agregó sobre aquellos días posteriores al Mundial.

El momento más caliente del partido llegó apenas comenzado el segundo tiempo. Diego Simeone empujó a Beckham en la mitad de la cancha y el inglés, ya caído sobre el césped, levantó una pierna intentando golpear al mediocampista argentino.

El árbitro danés Kim Milton Nielsen amonestó al “Cholo” y expulsó con tarjeta roja directa a Beckham.

Con un hombre menos durante más de un tiempo completo y el alargue, Inglaterra terminó igualando 2-2 y luego cayó en la definición por penales, quedando eliminada en los octavos de final.

Aquella acción convirtió a Beckham en el principal señalado por los hinchas ingleses.

“Ojalá hubiera una pastilla para borrar ese recuerdo”

En uno de los momentos más emotivos del documental, Beckham rompió en llanto al recordar las secuelas psicológicas que sufrió.

“Ojalá hubiera una pastilla que borrara ciertos recuerdos. Cometí un error estúpido. Me cambió la vida”, expresó.

El exvolante relató además el nivel de hostigamiento que padeció durante meses.

“Caminar por la calle y ver que la gente te mira de cierta manera, te escupe, te maltrata, se te acerca a la cara y te dice algunas de las cosas que te dijeron, es difícil.”

“No comía, no dormía. Era un desastre. No sabía qué hacer. No me lo puedo perdonar”, recordó con tristeza.

Victoria Beckham reveló que sufrió una profunda depresión

En la serie también participa Victoria Beckham, quien recordó el delicado estado emocional que atravesó su esposo tras el Mundial.

“Estaba absolutamente destrozado. Estaba realmente deprimido, absolutamente clínicamente deprimido”, aseguró la exintegrante de las Spice Girls.

Beckham explicó que en aquella época casi nadie hablaba de salud mental en el deporte.

“Hasta que no vi muchas de las imágenes de aquella época no me di cuenta de lo mal que lo había pasado. Nunca había hablado de ello.”

Y agregó:

“Hoy me alegra que los jóvenes puedan decir: ‘No estoy bien’. Hace 25 años nadie me preguntó si realmente estaba bien.”

Tras el Mundial, Beckham debía reincorporarse al Manchester United. Antes de regresar recibió una llamada que resultó decisiva.

“Alex Ferguson me dijo: ‘Hijo, vete tres semanas de vacaciones y cuando vuelvas nosotros te vamos a cuidar’. Eso me ayudó a superar ese momento.”

La respuesta dentro del campo fue contundente. En la temporada siguiente conquistó el histórico triplete con el Manchester United: Premier League, FA Cup y Champions League.

David Beckham y Diego Simeone, dos protagonistas del Argentina-Inglaterra de 1998, volvieron a coincidir en el Mundial 2026. El “Cholo” sigue de cerca a su hijo Giuliano, integrante de la Selección argentina.

La revancha llegó en el Mundial 2002

Cuatro años después, Beckham tuvo su desquite frente a Argentina.

En el Mundial de Corea-Japón 2002 marcó de penal el único gol del triunfo inglés por 1-0 durante la fase de grupos, una victoria que dejó muy comprometido al equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que terminaría eliminado en la primera ronda.

Con el paso de los años, Beckham reconoció que aquella revancha deportiva le permitió cerrar una etapa.

“He cometido errores. En 1998 me sacaron la tarjeta roja. Claro que desearía que nunca hubiera pasado. Pero hoy entiendo que ese momento me hizo más fuerte como jugador y como persona.”

Argentina e Inglaterra, un nuevo capítulo de una rivalidad histórica

A casi tres décadas de aquella inolvidable tarde en Saint-Étienne, Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo.

Mientras Lionel Messi buscará conducir a la Selección hacia una nueva final, David Beckham seguirá el encuentro desde otro lugar, como presidente del Inter Miami y compañero institucional del capitán argentino.

Pero más allá del presente, el exfutbolista inglés dejó claro que la expulsión frente a la Albiceleste sigue siendo la cicatriz más profunda de toda su carrera.