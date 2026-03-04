Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Argentina Mining Pavilion en Canadá, Guillermo Re Kühl expuso el potencial del Proyecto Sofía como una apuesta estratégica para fortalecer la matriz energética argentina mediante la producción local de uranio. La presentación se dio durante una edición del PDAC en la que el debate sobre minerales críticos estuvo dominado por el cobre y el litio, incorporando al uranio como un recurso central para la seguridad energética del país.

El presidente y CEO de Sophia Energy centró su exposición en el proyecto ubicado en la provincia de Santa Cruz, destacándolo como una oportunidad concreta para recuperar capacidad nacional de producción en un contexto internacional marcado por el renovado interés en la energía nuclear.

Re Kühl cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en minería, petróleo y gas, incluyendo cargos ejecutivos en FMC Gold, INCO y ChevronTexaco. En este encuentro, aportó una visión global sobre el regreso del uranio a la agenda energética mundial y su rol dentro de la transición hacia fuentes de generación con menores emisiones de carbono.

Producción potencial

Según detalló durante su presentación, el Proyecto Sofía cuenta con recursos potenciales estimados en 5.700 toneladas de uranio (tU) y 14.500 toneladas de vanadio (tV), con mineralización cercana a superficie, un factor que podría facilitar el desarrollo operativo y optimizar costos.

El esquema productivo proyectado contempla una producción anual de entre 200 y 300 toneladas de uranio, volumen que permitiría contribuir de manera significativa al abastecimiento de combustible nuclear argentino.

El mensaje del CEO fue claro: en un país con centrales nucleares en operación y una trayectoria tecnológica consolidada en el sector, depender exclusivamente de importaciones para el suministro de uranio implica una vulnerabilidad estratégica.

Soberanía energética

ERe Kühl planteó que el desarrollo del Proyecto Sofía debe analizarse no solo desde la lógica minera tradicional, sino como parte de una política energética integral. En un escenario global donde la energía nuclear vuelve a ganar protagonismo como fuente estable y baja en emisiones, asegurar insumos locales adquiere también una dimensión geopolítica.

El proyecto podría convertirse en un aporte concreto para fortalecer la autonomía energética argentina, reducir la dependencia externa y acompañar el crecimiento del parque nuclear en el mediano plazo.

Un debate que vuelve a escena

La presentación se produjo en un momento particular para el mercado internacional del uranio. Tras años de precios deprimidos, la demanda global muestra señales de recuperación impulsadas por la transición energética y la necesidad de fuentes firmes de generación eléctrica.

En ese escenario, los proyectos con recursos identificados y potencial de desarrollo relativamente ágil comienzan a captar la atención tanto de inversores como de gobiernos.

El desafío para el Proyecto Sofía será avanzar en permisos, financiamiento y condiciones regulatorias que permitan transformar el potencial geológico en producción efectiva. Si logra consolidarse, podría posicionarse como una pieza central dentro de la discusión sobre la seguridad energética argentina en la próxima década.

PDAC 2026

La Convención Premium de Exploración y Minería Mundial es el evento líder para personas, empresas y organizaciones relacionadas con la industria minera.

Esta convención anual se realiza en Toronto, Canadá, y atrae hasta 30000 asistentes de más de 130 países, entre los cuales se encuentran más de 1100 expositores y 2500 inversores de la industria minera mundial.

Argentina Mining Pavilion forma parte de este importante evento mediante un espacio dedicado a la exhibición comercial y realización de reuniones de negocios, el cual representa una gran oportunidad para promover los diferentes productos y servicios en el mercado internacional, contactar inversores extranjeros y conocer nuevos proyectos y oportunidades.