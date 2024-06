Luego de la renovación de swap equivalente a USD 5 mil millones, el gobierno nacional le agradeció a China “la confianza depositada en el plan económico”, que impulsa el presidente Javier Milei. En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no descartó una visita del Presidente al país asiático: “No hay nada confirmado, no solo de fechas, sino esa (reunión) bilateral. Lo que no quita que ocurra”, apuntó.

Según consignó el portal BAE Negocios, el miércoles 12, el Banco Central de la República Popular de China (PBOC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovaron la totalidad del tramo activado del swap por RMB 35 mil millones entre ambas instituciones por un plazo de 12 meses.

“De esta manera, y coincidiendo con la fecha de vencimiento del acuerdo vigente de swap de monedas, el tramo mencionado se desactivará por completo a mediados de 2026”, aseguró el BCRA en un comunicado oficial.

A través de su cuenta de X, la Oficina del Presidente aseguró que la medida significa “un alivio para el sistema financiero y contribuye al saneamiento del balance” del BCRA. “El vínculo respetuoso entre ambos países es fundamental para el desarrollo comercial y la prosperidad de ambas naciones”, destacó el comunicado.

¿Milei viajará a China?

l Presidente, que participó de la Cumbre del G7 en Italia, continua con su cargada agenda de encuentros bilaterales. Milei también dará el presente en la conferencia por la Paz en Ucrania, que se desarrollará en Burgenstock este 15 y 16 de junio.

Según fuentes periodísticas de diversos medios, el mandatario hará un espacio en su agenda internacional para tener un encuentro bilateral con su par chino Xi Jinping. Sin embargo, todavía no está definida la fecha del viaje.

“Sé que anda dando vueltas esa información, pero no está nada absolutamente confirmado”, indicó el portavoz oficial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Adorni aseguró que “no hay ninguna solicitud” por parte del Gobierno argentino al gigante asiático, “ni de China hacia la Argentina”, pero no descartó “que ocurra”.