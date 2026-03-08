Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP) reunirá del 24 al 26 de marzo en Buenos Aires a referentes del sector energético de más de 20 países para analizar el impacto de los conflictos internacionales sobre el mercado de hidrocarburos y el nuevo escenario global.

La 39ª edición se realizará en el hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires y convocará a unos 2.000 participantes, entre empresarios, autoridades gubernamentales, técnicos, especialistas y representantes de la industria energética.

A lo largo de tres jornadas, los asistentes evaluarán cómo inciden en el sistema energético internacional distintos focos de tensión geopolítica, entre ellos el conflicto en Medio Oriente y la intervención estadounidense en Venezuela, uno de los mayores productores de gas natural de América Latina.

Un mercado bajo análisis

El programa también incluirá el debate acerca de desafíos y oportunidades vinculados al Gas Licuado de Petróleo (GLP), con especial atención en cuestiones técnico-operativas, regulatorias y comerciales.

En ese marco, especialistas examinarán las principales tendencias de la actividad, los avances en innovación tecnológica y el rol estratégico del GLP dentro del proceso de transición energética, en un escenario internacional atravesado por cambios en el mapa de producción de energía.

En paralelo al encuentro se desarrollará la Feria del GLP, un espacio orientado a generar negocios y fortalecer vínculos empresariales dentro de la industria.

La exposición reunirá a más de 70 expositores, entre fabricantes de equipos, proveedores de tecnología y prestadores de servicios especializados, consolidando la cita como una plataforma de intercambio comercial y tecnológico.

El encuentro vuelve a realizarse en el país

La organización del Congreso de la AIGLP en Argentina marcará un nuevo capítulo para la actividad local, ya que la última edición desarrollada en territorio nacional se realizó en 2017.

La cita volverá a ubicar al país dentro del circuito regional del GLP y buscará reforzar los vínculos institucionales y comerciales con actores clave de la industria iberoamericana.

Un recurso energético presente en millones de hogares

El Gas Licuado de Petróleo constituye, después del gas natural, el combustible más utilizado en Argentina. Según el Censo 2022, más del 46% de la población —alrededor de 20 millones de habitantes— utiliza este recurso, principalmente mediante garrafas destinadas a la cocción de alimentos o la calefacción.

También resulta clave para actividades industriales, comercios y explotaciones rurales.

Su uso se extiende a todo el territorio, aunque la dependencia resulta mayor en algunas provincias. En Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa y La Rioja, cerca del 80% de la población recurre a esta fuente de energía.

A pesar de la elevada demanda interna, Argentina registra superávit en la producción, con unas 2,7 millones de toneladas anuales.

El abastecimiento surge principalmente de la separación de líquidos del gas natural y de los procesos de refinación del petróleo. El crecimiento productivo en Vaca Muerta impulsa estas actividades y podría ampliar la disponibilidad de este recurso en los próximos años.

