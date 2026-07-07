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En otro partido para el infarto, Argentina revirtió un 0-2 ante Egipto, ganó 3-2 y avanzó a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko habían adelantado a los africanos, pero Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández cambiaron el rumbo del encuentro sobre el cierre para asegurar el pase a la próxima instancia.

El partido comenzó cuesta arriba. A los 15 minutos, un centro desde la derecha encontró la cabeza de Yasser Ibrahim, quien cruzó su remate y abrió el marcador. Para colmo, poco después, Nicolás Tagliafico fue derribado dentro del área, Francois Letexier sancionó penal, pero Mostafa Shobeir le contuvo el disparo a Lionel Messi y luego tuvo otras dos intervenciones claves.

En el complemento, Mostafa Ziko marcó el segundo tanto, aunque el VAR anuló la acción por una infracción previa sobre Lisandro Martínez. Sin embargo, el propio delantero egipcio volvió a aparecer y amplió la diferencia tras una gran contra, justo antes de la pausa de hidratación.

Cuando parecía que todo estaba perdido, apareció el carácter de los campeones vigentes. Cristian Romero ganó de cabeza y descontó a los 79 minutos; cuatro más tarde, Lionel Messi convirtió una volea espectacular para igualar el marcador.

En la última jugada, Lautaro Martínez envió un centro preciso para Enzo Fernández, quien definió la remontada inolvidable. En la siguiente ronda, la Albiceleste se medirá ante el ganador del cruce entre Colombia y Suiza.

La emoción se apoderó de Lionel Scaloni luego de la remontada histórica que terminó con la victoria de la Selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador no pudo contener las lágrimas y evitó brindar declaraciones tras el encuentro.

Tras la clasificación a los cuartos de final, Scaloni reflejó su emoción frente a las cámaras: “No puedo levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir”, sentenció el entrenador entre lágrimas.

¡ARGENTINA PASÓ A CUARTOS!

47′ 2T: Gol de Argentina

Enzo Fernández apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Mostafa Shoubir. Asistencia de Lautaro Martínez.

38′ 2T: Gol de Argentina

Lionel Messi concretó la jugada y anotó para su equipo.

33′ 2T: Gol de Argentina

Cristian Romero apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Mostafa Shoubir. Asistencia de Lionel Messi.

21′ 2T: Gol de Egipto

Mostafa Ziko concretó la jugada y anotó para su equipo.

14:00 HS. COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO

14′ 1T: Gol de Egipto

Yasser Ibrahim apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Emiliano Martínez. Asistencia de Marwan Attia.

13:00 HS. COMENZÓ EL PRIMER TIEMPO

El 11 titular confirmado de Egipto para enfrentar a la Selección argentina

En el arco estará Mostafa Shobeir Oufa, quien fue clave en los penales ante Australia en el encuentro correspondiente a los 16avos de final. La defensa, por su parte, estará integrada por Karim Hafez, Rami Rabia, Yasser Ibrahim y Mohamed Hany.

Por otra parte, en la mitad de la cancha dirán presente Haissem Hassan, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya y Emam Ashour. Finalmente, en la delantera estarán dos de sus grandes figuras. Se trata del histórico Mohamed Salah, quien brilló en el Liverpool de inglaterra durante nueve temporadas, y Mostafa Ziko.

El 11 confirmado de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

El equipo dirigido por Lionel Scaloni irá por la clasificación a los cuartos de final con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; Lionel Messi y Julián Álvarez en la delantera.

De esta manera, Scaloni apostará por el regreso de Tagliafico al lateral izquierdo, la presencia de Paredes como eje en la mitad de la cancha y el ingreso de Julián Álvarez para acompañar a Messi en el ataque. Además, Nicolás González -quien se especulaba que podía ser titular- esperará nuevamente su chance desde el banco de suplentes.