Marta Fort abordó, sin ningún tipo de filtros, el tema de las diversas intervenciones estéticas que eligió realizarse en estos últimos años; en una charla con el influencer Tomás Mazza, la modelo se sinceró y reveló por qué, todavía, no recurrió a nada más invasivo.

Durante el intercambio, el creador de contenido, que se encargó de publicar la entrevista completa en sus redes, abrió el debate interrogándola sobre los métodos para el cuidado de la piel. “El colágeno, el citrato de magnesio”, comentó; ante este planteamiento, Marta frenó el carro con gracia y respondió: “Tengo veintidós años, querido”.

De inmediato, la charla derivó hacia las típicas recomendaciones para la prevención del envejecimiento prematuro, generando un picante ida y vuelta de opiniones cruzadas sobre el asunto; el eje central de la entrevista giró, de lleno, en torno a los procedimientos médicos en el rostro; Mazza le consultó de manera directa: “¿Botox?”, a lo que Marta, le retrucó: “¿Botox? No, me pongo botox porque soy joven, pero… bueno”, comentó.

A pesar de esa negativa inicial, la heredera del comandante reconoció, abiertamente, que sí se sometió a algunas modificaciones sutiles. “Algo me puse en la carita”, admitió, entre risas; frente a la insistencia de Mazza por conocer, con precisión, qué tipo de intervenciones había seleccionado para mejorar su aspecto, Marta detalló, minuciosamente, el mapa de sus retoques: “Me rellené la nariz y los labios son naturales; acá, para hacer un poco un foxy eye, y un poco el mentón”, reveló.

Con estas precisiones, la empresaria dejó en claro que buscó resaltar determinados rasgos faciales sin alterar otros, aclarando que su boca no fue tocada; en el caso de los ojos, la técnica del foxy eye hace referencia a una tendencia de estética facial muy instalada que intenta emular una mirada rasgada, almendrada y de aspecto felino, algo que se obtiene levantando levemente la cola de las cejas para lograr un efecto juvenil.

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